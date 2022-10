HIAG zahlt Anleihe über CHF 125 Mio. zurück

HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung

Basel, 26. Oktober 2022 – HIAG hat die per 26. Oktober 2022 fällige Anleihe über CHF 125 Mio. aus bestehenden Kreditlinien sowie eigenen Mitteln abgelöst. Wie in Aussicht gestellt, hat HIAG mit Schweizer Bankpartnern Mitte Oktober 2022 weitere grundpfandgesicherte Kreditfazilitäten vereinbart. Die neuen Rahmenkredite über CHF 125 Mio. sind unbeansprucht und frei verfügbar. HIAG erwartet, dass die durchschnittliche Restlaufzeit der Finanzverbindlichkeiten per 31. Dezember 2022 im Bereich des Werts per 30. Juni 2022 liegen wird.

Über HIAG

HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Gesamtwert von CHF 1.87 Mrd. Gemessen an der Gesamtfläche des Immobi-lienportfolios von 2.6 Mio. m² besitzt HIAG mit einer Fläche von rund 815’000 m² eine herausragende Entwicklungspipeline mit derzeit 61 Projekten und einem erwarteten Investitionsvolumen von CHF 3.07 Mrd. Das Portfolio umfasst 45 Areale mit gut erschlossenen Büro-, Gewerbe- und Logistikimmobilien sowie ausgewählten Wohnobjekten in zukunftsorientierten Wachstumsregionen der Deutsch- und Westschweiz. Mit der Immobilienbewirtschaftung erzielt HIAG stabile Mieterträge und schafft mit einem aktiven Portfoliomanagement und der Entwicklung attraktiver Destinationen langfristiges Wertsteigerungspotenzial.

