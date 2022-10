INTEL - Alle Infos zum MOBILEYE-IPO!

Intel Corp. - WKN: 855681 - ISIN: US4581401001 - Kurs: 27,410 $ (Nasdaq)

Nach langem Hin und Her und Preisvorstellungen, die die nicht einmal ansatzweise realisiert werden konnten, wird Intel heute die auf automatische Fahrsysteme fokussierten Tochter Mobileye an die Börse bringen. Die etwas bessere Stimmung am Markt scheint zu helfen. Wie der Chipkonzern gestern mitteilte, werde der IPO-Preis bei 21 USD je Aktie liegen. Die ursprüngliche Range reichte von 18 bis 20 USD.

Es ist eine Rückkehr

Für Mobileye ist es ein Comeback. Denn das Unternehmen war bereits börsennotiert, wurde im Jahr 2017 aber von Intel für 15,3 Mrd. USD über- und vom Markt genommen. Ursprünglich hatte Intel gehofft, Mobileye um die 50 Mrd. USD zu bepreisen, was angesichts der katastrophalen Marktentwicklung im Jahr 2022 und erodierender Bewertungen aber nicht zu realisieren war. Selbst von der noch im September aufgerufenen 30-Mrd.-USD-Bewertung kann keine Rede mehr sein.

Gemessen am Ausgabekurs von 21 USD dürfte Mobileye auf eine Bewertung von rund 16,3 Mrd. USD kommen. Man könnte also ketzerisch formulieren: Die Zeit seit dem Jahr 2017 ist nahezu stehen geblieben. Dennoch ist es der größte Börsengang in den USA in diesem Jahr und zudem der erste bedeutende im Technologiesegment 2022.

Rund 41 Mio. Aktien von Mobileye werden emittiert, dazu kommen Erlöse für Intel von rund 100 Mio. USD, da der Finanzinvestor General Atlantic weitere Mobileye-Aktie kaufen wird. Die Tochter Mobileye wird von den Einnahmen in Höhe von knapp 1 Mrd. USD wahrscheinlich zwischen 200 und 250 Mio. USD erhalten. Das Ziel ist es, den Cashbestand der Tochter auf rund 1 Mrd. USD zu erhöhen. Der Großteil der Einnahmen, wahrscheinlich über 700 Mio. USD, wird folglich im Rahmen einer Schuldentilgung an Intel fließen.

Da A-Aktien ausgegeben werden, die nur ein Stimmrecht pro Aktie gewähren, während Intel die B-Aktien mit 10 Stimmrechten pro Anteilsschein allesamt hält, wird sich an den Eigentumsverhältnissen bei Mobileye nur wenig ändern. Intel dürfte 99 % der Stimmrechte und 94 % am Unternehmen halten. Mobileye kam im vergangenen Jahr auf einen Umsatz von 1,4 Mrd.USD, schreibt aber weiter Verluste.

Fazit: Anleger sollten heute die Mobileye-Aktie im Blick behalten. Das hohe Volumen am IPO-Tag macht den Wert für Intraday-Trader interessant. Es handelt sich zudem um den größten Börsengang in den USA im Jahr 2022, was den Marktwert eines Unternehmens angeht. Seit Januar ist es das erste große Technologie-IPO.

