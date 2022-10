Equinor will mehr Dividende ausschütten

Der norwegische Energiekonzern Equinor ASA (ISIN: NO0010096985) will für das dritte Quartal 2022 eine Dividende von 0,20 US-Dollar ausschütten. Zusätzlich wird eine Sonderdividende von 0,70 US-Dollar an die Aktionäre ausbezahlt. Zahltag ist der 25. Januar 2023 (Ex-Dividenden Tag ist der 9. Januar 2023). Im Vorjahr lag die reguläre Dividende bei 0,18 US-Dollar.

Ab dem 31. Oktober 2022 sollen eigene Aktien im Volumen von 1,83 Mrd. US-Dollar bis spätestens 27. Januar 2023 zurückgekauft werden. Es ist die vierte und letzte Tranche des angekündigten Aktienrückkaufprogramms über 6 Mrd. US-Dollar.

Equinor schüttet seine reguläre Dividende auf vierteljährlicher Basis aus. Im letzten Geschäftsjahr lag die reguläre Dividende bei insgesamt 0,71 US-Dollar. Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 37,62 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,90 Prozent. Zusätzlich wurde im letzten Jahr eine Sonderdividende von 0,20 US-Dollar ausbezahlt.

Equinor erwirtschaftete im dritten Quartal des Geschäftsjahrs 2022 einen bereinigten Gewinn in Höhe von 6,7 Mrd. US-Dollar nach einem bereinigten Gewinn in Höhe von 2,8 Mrd. US-Dollar im Vorjahr, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. In den ersten 9 Monaten 2022 lag der bereinigte Gewinn bei 16,9 Mrd. US-Dollar und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr (5,6 Mrd. US-Dollar) knapp verdreifacht. Der Umsatz legte im dritten Quartal um 88 Prozent auf 43,6 Mrd. US-Dollar zu. In den ersten 9 Monaten 2022 kletterte der Umsatz auf 116,5 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 58,3 Mrd. US-Dollar).

Equinor mit Sitz in Stavanger ist ein Erdöl- und Erdgaskonzern und entstand aus dem Zusammenschluss von Statoil und den Erdöl- und Erdgas-Aktivitäten von Norsk Hydro. Es werden über 21.000 Menschen beschäftigt. Der norwegische Staat hält die Mehrheit (67 Prozent) an Equinor.

Redaktion MyDividends.de