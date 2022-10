Fortec Elektronik steigert die Dividende

Die Fortec Elektronik AG (ISIN: DE0005774103) will den Aktionären auf der kommenden Hauptversammlung eine Dividende von 70 Cent pro Aktie vorschlagen, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Gegenüber dem Vorjahr (0,60 Euro) ist dies eine Anhebung um 16,7 Prozent. Beim derzeitigen Aktienkurs von 22,80 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,07 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 15. Februar 2023 statt.

Fortec veröffentlichte am Freitag den Finanzbericht für das Geschäftsjahr 2021/2022. Der Fortec Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021/2022 (1. Juli 2021 – 30. Juni 2022) einen Umsatz von 89,0 Mio. Euro, was im Vergleich zum Vorjahr (77,4 Mio. Euro) einem Zuwachs von rund 15 Prozent entspricht. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg auf 8,5 Mio. Euro (Vorjahr: 5,3 Mio. Euro). Die EBIT-Marge erhöhte sich von 6,9 Prozent im Vorjahr auf 9,5 Prozent. Der Konzern-Jahresüberschuss lag bei 6,3 Mio. Euro (Vorjahr: 3,8 Mio. Euro).

Die Fortec Elektronik AG mit Sitz in Germering wurde 1984 als international tätiger Distributor von Standardlösungen im Bereich Stromversorgungen, Embedded-Systems und Displays gegründet. Es werden rund 230 Mitarbeiter beschäftigt.

Redaktion MyDividends.de