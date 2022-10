EQS-News: Beno Holding AG gründet BENO Energy GmbH für dezentrale Energieversorgung des gruppeninternen Portfolios

EQS-News: Beno Holding AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Stellungnahme

Beno Holding AG gründet BENO Energy GmbH für dezentrale Energieversorgung des gruppeninternen Portfolios



31.10.2022 / 13:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



München, 31.10.2022. Die BENO Holding AG (ISIN: DE000A11QLP3), hat eine eigene Energie-Gesellschaft mit Sitz in München gegründet. Die 100-prozentige Tochtergesellschaft BENO Energy GmbH konzentriert sich anfänglich auf Projektierung, Bau und Betrieb von Photovoltaikanlagen auf den großflächigen Dächern der industriellen Bestandsimmobilien. Ist die Eignung der jeweiligen gruppeninternen Immobilie gewährleistet, wird die BENO Energy GmbH gemeinsam mit den Immobiliennutzern entsprechende Anlagen projektieren und umsetzen. Der nachhaltig erzeugte Strom kann direkt vom Mieter vor Ort zu Preisen unter Marktniveau genutzt werden.

„Wir möchten unseren Mietern in Zeiten von steigenden Preisen und Energieknappheit eine Möglichkeit bieten, auf eine zuverlässige und nachhaltige Energieversorgung am Standort zurückgreifen zu können.“ erklärt Michael Bussmann, Vorstand der BENO Holding AG.



Über das Unternehmen

Die BENO Gruppe investiert seit dem Jahr 2008 in Light Industrial Immobilien im deutschsprachigen Raum. Im breit diversifizierten Portfolio befinden sich derzeit an 12 Standorten 35 Gewerbeeinheiten mit einer Nutzfläche von insgesamt rund 149.847 m2. Der Verkehrswert des Portfolios liegt bei rund 71 Mio. Euro (Stand 31.12.2021). Zu den derzeit 35 Mietern gehören überwiegend mittelständische Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen. Die Assetklasse Light Industrial umfasst Gewerbeareale mit gemischter Nutzung aus Produktion, Logistik und Verwaltung.





Kontakt

BENO Holding AG // Brienner Straße 7 // 80333 München // beno-holding.de

Florian Renner // Tel. +49 89 20 500 410 // info@beno-holding.de



