TRADE DESK - Retten die Zahlen die Bullen?

The Trade Desk Inc. - WKN: A2ARCV - ISIN: US88339J1051 - Kurs: 43,370 $ (Nasdaq)

Die Aktie von Trade Desk befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 114,09 USD vom 17. November 2021 in einer Abwärtsbewegung. Diese führte den Wert mehrmals auf das log. 50 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab März 2020 bei 39,39 USD.

In den letzten Tagen näherte sich der Wert erneut dieser Unterstützung an. Gestern kam es beinahe zum Kontakt mit dem langfristigen Aufwärtstrend seit dem Allzeittief aus dem November 2016 bei 2,20 USD. Dieser Trend liegt heute bei 42,30 USD.

Vorbörslich springt der Aktienkurs massiv nach oben. Aktuell liegt er bei 47,34 USD, nachdem er gestern zum Schlusskurs bei 43,37 USD gelegen ist. Dies ist eine Reaktion auf die aktuellen Zahlen. Trade Desk erzielte einen Quartalsgewinn von 0,26 USD je Aktie und einen Umsatz von 394,77 Mio. USD. Analysten hatten mit 0,22 USD und 385,98 Mio. USD gerechnet.

Kaufwelle möglich

Die aktuellen Zahlen könnten eine Kaufwelle auslösen, welche die Aktie von Trade Desk in den nächsten Tagen und Wochen zumindest an den Abwärtstrend seit August 2022 bei aktuell 57,41 USD oder sogar an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch bei aktuell 67,30 USD führen könnte.

Sollte die Aktie aber doch noch unter 39,31 USD abfallen, würde eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch in Richtung 25,94 und sogar 13,27 USD drohen.

Fazit: Mit den Zahlen eröffnet sich den Bullen eine neue Chance auf eine Rally.

