EQS-News: EasyMotionSkin Tec AG: EasyMotionSkin freut sich über den größten Einzelauftrag in der Firmengeschichte

EasyMotionSkin Tec AG: EasyMotionSkin freut sich über den größten Einzelauftrag in der Firmengeschichte



10.11.2022 / 18:00 CET/CEST

Großauftrag aus China

EasyMotionSkin freut sich über den größten Einzelauftrag in der Firmengeschichte.



Vaduz/Triesen, 10. November 2022. Als „kleinstes Fitnessstudio der Welt“ bietet EasyMotionSkin ein hochentwickeltes EMS-Trainingssystem. Der deutsch-österreichische Anbieter innovativer EMS-Systeme freut sich über einen Großauftrag aus China in Höhe eines siebenstelligen Betrags. Ein großer chinesischen Anbieter von Fitness-Dienstleistungen hat eine relevante Anzahl von Studio-Systemen und Home-Systemen geordert.

EasyMotionSkin CEO Jürgen Baltes freut sich über den erfolgreichen Abschluss: „Für unsere EMS-Premiummarke „Made in Germany“ eröffnet dieser Abschluss zukunftsweisende Perspektiven gerade am asiatischen Markt, der für die Wertschätzung deutscher Qualitätsmarken bekannt ist und eine Skalierbarkeit in außerordentlichen Dimensionen bietet. Mit diesem Auftrag stärken wir sowohl das B2B als auch das B2C Geschäft auf internationaler Ebene signifikant. Dieser Erfolg bestätigt den eingeschlagenen Weg und ist zugleich Motivation, auch weiterhin sehr ambitionierte Ziele zu verfolgen.“

Erst 2021 machte das Unternehmen durch den erfolgreichen Börsengang sowie die Teilnahme an der ESA-Mission „Cosmic Kiss“ national und international auf sich aufmerksam, bei der der deutsche Astronaut Matthias Maurer mit dem EasyMotionSkin-System gegen Muskelschwund und Knochenabbau auf der ISS antrainierte. Die EasyMotionSkin-Aktie wurde bisher neben der Börse München an zwei weiteren Regionalbörsen gehandelt. Um sich nun einem breiteren Investorenumfeld zu öffnen, notiert die Aktie seit 10. November auch auf XETRA.



www.easymotionskin.com



Über EasyMotionSkin Tec AG:

Als „kleinstes Fitnessstudio der Welt“ bietet EasyMotionSkin Einsteigern und Sportlern ein hochentwickeltes EMS-Trainingssystem. Patentierte Trockenelektroden in einem EMS-Anzug stimulieren mit niederfrequenten elektrischen Impulsen über 90 % der Körpermuskulatur und sorgen so für erhöhte Sauerstoffaufnahme, Leistungssteigerung, optimale Trainingseffekte und Regeneration. Basis für dieses markenrechtlich geschützte High-Tech Produkt sind das Know-how eines führenden Herz-Mediziners aus Deutschland sowie anerkannte Studien, die die positiven Effekte nachweislich belegen. EasyMotionSkin ist ein Premiumprodukt, entwickelt und produziert in Deutschland. Durch die Nutzung der Digitalisierung und durch die Entwicklung weiterer Produktnovationen spannt EasyMotionSkin den Bogen vom innovativen Fitnesssystemhersteller zum zukunftsorientierten Tech-Unternehmen in der internationalen Gesundheits- und Lifestyle-Branche.



Kontakt:

Jürgen Baltes (CEO)

mail: ir@ems.ag

