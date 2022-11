EQS-News: Engel & Völkers Digital Invest erreicht im dritten Quartal 2022 ein Platzierungsvolumen von mehr als 23 Mio. Euro

EQS-News: EV Digital Invest AG / Schlagwort(e): Immobilien/Nachhaltigkeit

Berlin, 11. November 2022. Die EV Digital Invest AG (ISIN: DE000A3DD6W5), Betreiber der Online-Immobilieninvestmentplattform „Engel & Völkers Digital Invest“, verzeichnet eine anhaltend hohe Nachfrage. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022 haben Anleger auf der Plattform über 43,4 Mio. Euro investiert. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum von rund 65 Prozent. Besonders stark entwickelte sich das dritte Quartal mit einem Platzierungsvolumen von rund 23,4 Mio. Euro – das stärkste Quartal seit der Unternehmensgründung. Engel & Völkers Digital Invest hat weitere attraktive Immobilienprojekte in der Pipeline und verzeichnet auch zu Beginn des vierten Quartals eine anhaltend hohe Nachfrage der Anleger.



Marc Laubenheimer, Co-CEO: „Wir haben im dritten Quartal das höchste Platzierungsvolumen seit der Unternehmensgründung erreicht. Das Platzierungsvolumen ist im Jahresverlauf in einem insgesamt sehr herausfordernden Marktumfeld deutlich gestiegen. Die Entwicklung unterstreicht, dass qualitativ hochwertige Immobilieninvestments nach wie vor gefragt sind. Wir haben die Kriterien unserer Due Diligence-Prüfungen verschärft und den veränderten Marktbedingungen angepasst. So bieten wir unseren Anlegern vielversprechende Projekte mit einem attraktiven Chance-Risiko-Verhältnis.“



Die in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022 platzierten Immobilienprojekte umfassen vielversprechende Wohn- und Büroprojektentwicklungen an wirtschaftsstarken Standorten. Im dritten Quartal 2022 hat Engel & Völkers Digital Invest eine strategische Partnerschaft mit DFI Real Estate vereinbart, um Anlegern künftig ebenfalls Investments im Wachstumssegment nachhaltige Logistikimmobilien anzubieten. Zwei DFI Zukunftspark-Projekte wurden bereits erfolgreich über die Plattform finanziert.



Über EV Digital Invest AG

Die EV Digital Invest AG, Lizenzpartner der Engel & Völkers Marken GmbH & Co. KG, eröffnet Privatinvestoren die Chance, sich über die wachstumsstarke digitale Investmentplattform für Immobilien „Engel & Völkers Digital Invest“ als Co-Investor an ausgewählten Immobilienprojekten zu beteiligen. Als qualitätsführende Plattform im Bereich der digitalen Immobilieninvestition und -finanzierung sowie als Teil des globalen Lizenzpartner-Netzwerks von Engel & Völkers verfügt sie über eine außerordentlich hohe Markenbekanntheit.



Mit langjähriger Branchenexpertise, umfangreichen Due-Diligence-Prüfungen und einem hohen Qualitätsanspruch wurde bisher ein Finanzierungsvolumen von über 190 Mio. Euro ohne Projektausfälle erreicht. Eine loyale und kapitalstarke Investorenbasis mit derzeit mehr als 14.000 Nutzern ermöglicht Projektfinanzierungen innerhalb von kurzen Finanzierungszeiträumen. Der Marktanteil soll mit einer wachstums- und qualitätsfokussierten Geschäftsstrategie deutlich ausgebaut werden.



