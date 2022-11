EQS-News: PREOS Global Office Real Estate & Technology AG: Access Tower und Centurion Tower erhalten als deutschlandweit erste Büroobjekte Shore-Gold-Zertifizierung

EQS-News: PREOS Global Office Real Estate & Technology AG / Schlagwort(e): Immobilien

PREOS Global Office Real Estate & Technology AG: Access Tower und Centurion Tower erhalten als deutschlandweit erste Büroobjekte Shore-Gold-Zertifizierung Frankfurt am Main, 16.11.2022 - Die PREOS Global Office Real Estate & Technology AG ("PREOS", ISIN DE000A2LQ850) hat für ihre Bestandsimmobilien Access Tower und Centurion Tower in Frankfurt eine Shore-Gold-Zertifizierung von der renommierten SAFE Asset Group erhalten, einem international tätigen Beratungs- und Zertifizierungsunternehmen. Die weltweit anerkannte Shore-Gold-Zertifizierung soll operationelle Risiken, die Resilienz und Governance im Betrieb von Immobilienobjekten transparent darstellen. Bewertet werden dabei unter anderem die Bereiche Objektschutz und Managementsysteme. Mit der Shore-Gold-Zertifizierung wird bestätigt, dass der Access Tower und der Centurion Tower nach den höchsten internationalen Standards für Betriebssicherheit und Sicherheit betrieben werden. Bereits in der Vergangenheit wurde der Centurion Tower mit der WiredScore-Gold-Zertifizierung ausgezeichnet. Der Access Tower erreichte die WiredScore-Silber-Zertifizierung. Mit der Zertifizierung wird die digitale Konnektivität in Gebäuden auf globaler Ebene bewertet. Stephan Noetzel, Vorstand der PREOS: „Die Shore-Gold-Zertifizierung ist erneuter Beweis, dass unsere Immobilien den modernsten Standards entsprechen. Unter anderem spielen ESG-Kriterien heute mehr denn je eine gewichtige Rolle beim Betrieb von Immobilien und sind für zahlreiche Unternehmen wichtiger Faktor bei der Standortwahl. Mit unseren Räumlichkeiten bieten wir internationalen Großunternehmen attraktive Arbeitsplätze. Zudem haben wir im Access Tower und Centurion Tower einen hohen Vermietungsstand mit solider Mieterstruktur. Für unsere Immobilien ergeben sich außerdem hohe Wertsteigerungspotenziale bei einem möglichen Verkauf.“ SHORE ist die Abkürzung für Safe, Hospitality, Office, Retail und Exhibitions und ist ein internationaler Zertifizierungsstandard für Immobilien Assets in den Bereichen Risiko, Resilienz und Governance. Mehr Infos hier: www.shorecertification.com Über PREOS Global Office Real Estate & Technology AG Die PREOS Global Office Real Estate & Technology AG ("PREOS") ist ein auf Büroimmobilien fokussierter aktiver Immobilieninvestor. PREOS agiert dabei als effizient aufgestellte Management-Holding. Im Ankauf liegt der Fokus auf Büroimmobilien mit Entwicklungspotenzialen in deutschen Metropolregionen. Wertschöpfung wird durch gezielte Maßnahmen des Asset Managements generiert. Entwickelte Bestandsimmobilien werden im Falle adäquater Verkaufsopportunitäten veräußert. Die Unternehmensstrategie sieht vor, das Immobilienportfolio durch Zukäufe in den kommenden Jahren deutlich zu vergrößern. Die PREOS-Aktie (ISIN DE000A2LQ850) notiert im Freiverkehrssegment m:access der Börse München (PAG.MU) sowie auf Xetra (PAG.DE). Der Firmensitz von PREOS befindet sich in Frankfurt am Main. Pressekontakt: Finanzpresse und Investor Relations: edicto GmbH Axel Mühlhaus Telefon: +49 69 905505-52 E-Mail: preos@edicto.de

