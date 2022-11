KRONES - 110,00-EUR-Marke zieht die Bullen magisch an

KRONES AG - WKN: 633500 - ISIN: DE0006335003 - Kurs: 104,100 € (XETRA)

Die im Juni dieses Jahres begonnene, dynamische Kaufwelle ist höchstwahrscheinlich die Fortsetzung der Anfang 2020 begonnenen Aufwärtstrendphase, die die Aktie des Spezialisten für Getränkeabfüllanlagen damals Anfang November 2021 auf ein Hoch bei 99,60 EUR angetrieben hatte. Ein Ziel dieser Rallyphase liegt bei 108,97 EUR (rote Projektion im Chart) und damit auf Höhe der beiden kurzfristigeren Fibonacci-Projektionen bei 109,95 und 110,68 EUR.

Das so entstandene Kurszielcluster dürfte von der Aktie nach der Beendigung der laufenden kleinen Korrektur attackiert werden. Dort stünde eine mittelfristige Weichenstellung an: Denn bei einem Ausbruch über die Zone wäre direkt Potenzial an das nächsthöhere Cluster bei 117,83 bis 118,40 EUR generiert. Mittelfristig entscheidet das Verhalten an der 110,00-EUR-Zielzone auch darüber, ob die Aktie in den nächsten Monaten auch noch das Allzeithoch bei 122,80 EUR erreichen kann. Aufgrund des bisherigen Kursverlaufs ist dies kein unrealistisches Ziel.

Sollte der Wert dagegen am Gebiet um 110,00 EUR nach Süden abdrehen oder zuvor die Unterstützungen bei 99,60 und 101,10 EUR doch unterschreiten, käme es zu einer schärferen Korrektur bis 90,10 EUR. Damit müsste die Krones-Aktie auch das bisher starke Aufwärtsmomentum komplett neu aufbauen.

