NVIDIA - Heftiger Gewinneinbruch! Endet die Erholung jetzt?

NVIDIA Corp. - WKN: 918422 - ISIN: US67066G1040 - Kurs: 159,100 $ (Nasdaq)

Die Quartalssaison in den USA läuft zwar langsam aus, aber auch aktuell gibt es noch das eine oder andere Schwergewicht mit Zahlen. Gestern war nachbörslich NVIDIA an der Reihe. Die nachbörsliche Reaktion an der Nasdaq fiel mit einem Plus von 2,20 % auf 162,60 USD zwar positiv aus, man stellt sich jedoch durchaus die Frage, warum. NVIDIA verfehlte im dritten Quartal mit einem Gewinn von 0,58 USD je Aktie die Analystenschätzungen von 0,71 USD mehr als deutlich. Der Umsatz konnte zwar von 5,8 Milliarden USD auf 5,93 Milliarden USD anziehen, aber in Summe sind die Zahlen nicht unbedingt ein Grund zum Feiern.

Tief gefallen und immer noch zu teuer?

Wer in NVIDIA investiert ist, erlebt derzeit eine schwierige Zeit. Vor knapp einem Jahr notierte die Aktie jenseits von 330 USD. Im Tief des aktuellen Abwärtstrends musste man für einen Anteilschein lediglich etwas mehr als 110 USD bezahlen. Ausgehend von diesem Tief konnte sich die Aktie zwar schon wieder um über 40 % erholen, notiert aber immer noch 50 % unter ihrem Allzeithoch. Zudem, so Analysten, ist die Aktie mit einem KGV jenseits von 40 immer noch relativ teuer.

Ein schwieriger Ausblick!

Richten wir den Blick nach vorne, wird es kompliziert. Mittelfristig befindet sich die Aktie immer noch in einem Abwärtstrend, konnte zuletzt aber mit der starken Erholung überzeugen. Zudem erreichte man im bisherigen Korrekturtief eine wichtige Unterstützung aus 2020 (siehe Chart oben). In der Summe könnte dies in den nächsten Wochen zu einem Tauziehen zwischen Bullen und Bären führen. Zur Unterseite könnten die Kurse in Richtung 130-125 USD pendeln, während zur Oberseite sogar Gewinne in Richtung 200 USD möglich wären.

Fazit: Angesichts des möglichen Tauziehen zwischen Bullen und Bären scheint der aktuelle Preisbereich für eine Investmententscheidung bei NVIDIA nur bedingt geeignet zu sein. Eile ist in meinen Augen nicht geboten, zumal wir heute erst einmal die erste tatsächliche Reaktion auf die gestrigen Quartalszahlen abwarten sollten. Vielleicht kommt mit dieser Volatilität auf, die das Chance-Risiko-Verhältnis auf einer Seite verbessert. Müsste ich mich jedoch zwingend jetzt entscheiden, würde ich wahrscheinlich dem übergeordneten Abwärtstrend den Vorrang geben.

