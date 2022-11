EQS-News: VIB Vermögen AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrechtsauschluss gegen Sacheinlage in Höhe von 4,87 Mio. Euro zum Erwerb eines Immobilienlogistikportfolios und von Immobili

EQS-News: VIB Vermögen AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

VIB Vermögen AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrechtsauschluss gegen Sacheinlage in Höhe von 4,87 Mio. Euro zum Erwerb eines Immobilienlogistikportfolios und von Immobilienmanagementgesellschaften in Höhe eines Wertes von insgesamt 99 Mio. Euro von der DIC Asset-Gruppe VIB Vermögen AG, Tilly-Park 1, 86633 Neuburg/Donau, 24. November 2022 Vorstand und Aufsichtsrat der VIB Vermögen AG (ISIN: DE000A2YPDD0) haben heute beschlossen, eine Sachkapitalerhöhung in Höhe von 4.872.61,00 Euro durch Ausgabe von 4.872.761 neuen Stückaktien im Rahmen der Ausnutzung von genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre durchzuführen zum Erwerb eine angebotenen Logistikgesamtpakets in Höhe von 99 Mio. Euro von der DIC Asset-Gruppe (DIC Asset AG bzw. deren Tochtergesellschaften), bestehend aus einem Logistikimmobilienportfolio in Höhe eines Wertes von ca. 56 Mio. Euro sowie zweier Managementgesellschaften in Höhe eines Wertes von ca. 43 Mio. Euro, die das Management von Immobilien für fremde Dritte im Logistikbereich durchführen. Zur Übernahme der neuen Aktien wurden Gesellschaften der DIC Asset-Gruppe zugelassen mit der Verpflichtung, die entsprechenden Beteiligungen an Immobiliengesellschaften bzw. das Eigentum an zwei Immobilien sowie die Beteiligungen an den Managementgesellschaften einzubringen. Der Erwerb des Logistikportfolios bzw. der beiden Managementgesellschaften dient der nachhaltigen Stärkung des Wachstums der Gesellschaft als führende Immobilien-AG für Logistikimmobilien sowie der Erweiterung des Geschäftsmodells der VIB Vermögen AG um das liquiditätsstarke Management von Immobilien für fremde Dritte im Logistikbereich. Der Vorstand der VIB Vermögen AG Kontakt VIB Vermögen AG Investor Relations: Tilly-Park 1 86633 Neuburg/Donau Tel.: + 49 (0)8431 9077-961 Fax: + 49 (0)8431 9077-1961 E-Mail: anja.landes-schell@vib-ag.de Wichtiger Hinweis Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Soweit in dieser Veröffentlichung in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "werden", "erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche Formulierungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der VIB Vermögen AG und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, die die VIB Vermögen AG und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der VIB Vermögen AG oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen können. Die VIB Vermögen AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche in die Zukunft gerichtete Aussagen fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

