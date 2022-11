BASLER - Handel aus der Konsolidierung heraus

Basler AG - WKN: 510200 - ISIN: DE0005102008 - Kurs: 33,550 € (XETRA)

Die Details des Neunmonatsberichts des Spezialisten für Industriekameras, Basler, erläuterte mein Kollege Reinhard Hoch ausführlich in diesem Artikel. Inzwischen hat auch die Analystenschar reagiert. Wie fallen die Statements aus und wie könnten Anleger die Aktie aktuell handeln?

Berenberg senkt das Kursziel für die Aktie von 40 auf 34 EUR und vergibt nach "Buy" nur mehr das Rating "Hold". Zwar seien die Ergebnisse des dritten Quartals gut ausgefallen. Die Normalisierung bei den Auftragseingängen deute jedoch auf eine Veränderung der Auftragsvergabe der Kunden und eine Wachstumsverlangsamung hin. Daher haben die Experten ihre Schätzungen angepasst. In das gleiche Horn bläst Jefferies. 2023 dürfte angesichts der Auftragsentwicklung schwierig werden. Angesichts eines Kurses von aktuell über 33 EUR wirkt die Einstufung "Hold" der Experten mit Ziel 26 EUR aber etwas albern.

Warburg optimistisch

Im Bullenlager findet sich dagegen Warburg Research ein. Die Experten streichen war ihre Gewinnschätzungen für die Jahre 2022 bis 2024 teils deutlich zusammen, senken das Kursziel für den Wert aber nur von 42,50 auf 41,00 EUR und bleiben beim Rating "Buy". Die Experten loben die Verbesserung bei der Bruttomarge von 48,8 % auf 51,1 %. Basler hätte damit wieder den Zielkorridor von 50 bis 52 % erreicht. Einige Kunden, speziell aus Asien, hätten Orders aus dem Vorjahr im Q3 storniert, hatten aufgrund der Lieferketten Probleme zu viel bestellt. Außerdem sei der starke Rückgang beim Auftragseingang auch auf die sehr hohe Basis im Jahr 2021 zurückzuführen. Für 2023 erwarten die Experten nur eine Gewinnstagnation, 2024 soll das Ergebnis je Aktie sich wieder deutlich in Richtung 1,12 EUR nach oben bewegen.

EMA200 als Support

Charttechnisch betrachtet besteht durchaus noch Potenzial, denn die jüngste Konsolidierung führte den Wert wieder zurück an den EMA200, von wo aus er wieder nach oben springt. Damit könnte in Kürze ein Test des Hochs bei 34,85 EUR erfolgen. Darüber wären mittelfristig die Hochs bei 38,35/38,60 EUR wieder erreichbar. Ein Bruch des Supports bei 31,15 EUR wiederum könnte zu einer Ausdehnung der Konsolidierung in Richtung 29,30 EUR führen. Dort wäre ebenfalls ein interessanter Punkt erreicht, von wo aus sich die Aufwärtsbewegung seit September fortsetzen könnte.

Fazit: Die Basler-Aktie ist mit Blick auf ein mögliches Übergangsjahr 2023 fundamental sehr teuer bewertet und daher aktuell vorrangig nur für Trader interessant, die gerne aus der Konsolidierung heraus handeln.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mio. EUR 214,73 268,84 291,22 Ergebnis je Aktie in EUR 0,69 0,76 0,82 Gewinnwachstum 10,14 % 7,89 % KGV 49 44 41 KUV 4,7 3,7 3,4 PEG 4,4 5,2 Dividende je Aktie in EUR 0,21 0,23 0,24 Dividendenrendite 0,63 % 0,69 % 0,72 % *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über stock3 Terminal. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über stock3 Terminal mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über stock3 und stock3 Terminal erfahren Sie hier.

Basler-Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)