IRW-News: Arcadia Minerals Ltd.: Arcadia Minerals Ltd.: Absichtserklärung zur Abnahme und Finanzierung Swanson Tantal/Lithium-Projekt

IRW-PRESS: Arcadia Minerals Ltd.: Arcadia Minerals Ltd.: Absichtserklärung zur Abnahme und Finanzierung Swanson Tantal/Lithium-Projekt

Highlights

- Absichtserklärung (LOI) von der chinesischen multinationalen Gruppe HeBei Xinjian Construction CC erhalten

- Die Absichtserklärung zielt auf die Abnahme von Tantal- und Lithiumprodukten und die Bereitstellung von Mitteln für den Bau der Tantal- und Lithiumanlagen in Swanson ab

- Arcadia beabsichtigt, unverzüglich in Verhandlungen mit HeBei Xinjian Construction CC einzutreten und eine Transaktion möglicherweise im ersten Quartal 2023 abzuschließen.

- HeBei hat kürzlich eine ähnliche Transaktion mit dem benachbarten Lizenzinhaber Kazera Global PLC (KZG.L) abgeschlossen

- Swanson DFS auf Anfang Q1/2023 verschoben, um angesichts steigender Spodumen-Preise eine Aufbereitung des Lithium-Erzes vorzusehen

- Laufende und unvollständige Gespräche mit mehreren Parteien werden fortgesetzt

Arcadia Minerals Ltd (ASX:AM7, FRA:8OH) (Arcadia oder das Unternehmen), das diversifizierte Explorationsunternehmen, das eine Reihe von Projekten in Namibia anstrebt, die auf Tantal, Lithium (Ton, Sole und Hartgestein), Nickel, Kupfer und Gold abzielen, freut sich bekannt zu geben, dass es eine Absichtserklärung (LOI) von HeBei Xinjian Construction CC (HeBei) erhalten hat, um mit Arcadia zu verhandeln und möglicherweise eine Vereinbarung abzuschließen, die Folgendes vorsieht: a) eine immerwährende Abnahme von Tantalpentoxid-Konzentrat mit mindestens 25 % Metallgehalt und Li2O mit mindestens 1 % Li2O -Metallgehalt an HeBei vergeben wird, und b) in der HeBei die Finanzierung für den Bau und die Inbetriebnahme einer Tantal-Konzentratanlage mit Multi-Gravity-Separation und einer Lithium-Konzentratanlage (durch Dense Media Separation oder Flotation) bereitstellt und im Gegenzug am Gewinn des Betriebs beteiligt wird.

Jurie Wessels, der Vorstandsvorsitzende von Arcadia, erklärte: "Der Erhalt der Absichtserklärung von einem Unternehmen eines solchen Kalibers wie HeBei Xinjian Construction CC bestätigt unsere Zuversicht, dass das Swanson-Projekt zu einem potenziellen frühen Cash-Generator wird. Besonders ermutigt werden wir durch die Absichtserklärung, eine Gewinnbeteiligung sowohl an den Tantal- als auch an den Lithium-Gutschriften des Swanson-Projekts vorzunehmen und beide Produktströme zu erwerben. Unsere nächsten Schritte bestehen darin, mit HeBei und anderen Interessenten zu verhandeln, um eine Transaktion so früh wie möglich abschließen zu können. HeBei hat vor kurzem ein Geschäft mit unserem Nachbarn Kazera Global PLC (KZG.L) unter ähnlichen Bedingungen abgeschlossen, was das Interesse an unseren Produkten beweist.

Das Interesse verschiedener Parteien hat sich auch auf das Bitterwasser Lithium Clay & Brines Projekt ausgedehnt, was das Potenzial der Vermögenswerte des Unternehmens weiter bestätigt, jedoch sind diese Gespräche zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

BEDINGUNGEN DER ABSICHTSERKLÄRUNG

Die geplante Transaktion bezieht sich ausschließlich auf das Erz, das im Swanson Tantal/Lithium Projekt in, auf und unter der Bergbaulizenz ML 223 (ML223) in der Karas Region der Republik Namibia abgebaut wird.

Ziel ist es, mit der Ausbeutung der bestehenden JORC-Mineralressource bei Swanson zu beginnen, die aus einer angezeigten Mineralressource von 1.439 Mio. t mit einem Durchschnittsgehalt von 498 ppm Ta2O5, 72 ppm Nb2O5 und 0,14 % Li2O sowie einer abgeleiteten Mineralressource von 1.145 Mio. t mit einem Durchschnittsgehalt von 472 ppm Ta2O5, 75 ppm Nb2O5 und 0,17 % Li2O Siehe ASX-Meldung vom 6. Mai 2022 "JORC Mineral Resource at Swanson Tantalum

Projekt verdoppelt seine Größe"

besteht. Der Pegmatit D1 soll für die Zwecke der Lithiumproduktion im Mittelpunkt stehen, da er mit einer Gesamtmineralressource von 573 Mt bei einem Durchschnittsgehalt von 349 ppm Ta2O5, 95 ppm Nb2O5 und 0,38 % Li2O den höchsten Lithiumgehalt aufweist.

Die Absichtserklärung sieht den Abschluss vor von:

a) eine Vereinbarung über die Abnahme von Tantalpentoxid (Ta2O5)-Konzentrat mit einem Metallgehalt von mindestens 25 % (Ta-Produkt) und von Lithiumoxid (Li2O) mit einem Metallgehalt von mindestens 1 % (Li-Produkt) zu Gunsten von Hebei in Bezug auf das Ta-Produkt und das Li-Produkt aus ML223 zu den unten angegebenen Bedingungen und;

b) eine Finanzierungsvereinbarung für den Bau und die Inbetriebnahme einer Tantalkonzentratanlage (MGS-Anlage) und einer Lithiumkonzentratanlage durch DMS oder Flotation (Lithium-Anlage) im Gegenzug für eine Gewinnbeteiligung (Transaktion).

Das Ausgangsmaterial für die MGS-Anlage soll aus Run of Mine-Erz aus den Pegmatiten E-F und D sowie aus anderen potenziellen JORC-Reserven bestehen, die aus Pegmatiten über ML223 gemeldet wurden. Der Rohstoff für die Lithium-Anlage soll aus lithiumhaltigen Abfällen aus der MGS-Anlage bestehen.

Das verkaufsfähige Produkt soll aus Konzentrat und halb aufbereitetem Erz bestehen, das aus den auf ML223 abgebauten und verarbeiteten Mineralien gewonnen wird, und wird aus Tantalpentoxid in Konzentratform mit einem Mindestmetallgehalt von 25 % und Lithiumoxid (Li2O) in Konzentratform mit einem Mindestgehalt von 1 % Li2O bestehen. Die Preisgestaltung für Ta-Produkt wird voraussichtlich aus dem von der Argus Media Group notierten Preis für 25 % min. Ta2O5, berichtigt für die Lieferung am Minenausgang, und der Preis für Li-Produkt wird voraussichtlich durch den von Fast Markets notierten Preis für min. 5% Li2O -Konzentrat, angepasst auf min. 5% Li2O und Lieferung ab Minenausgang. Die Zahlungen erfolgen monatlich oder in Übereinstimmung mit anderen vereinbarten Angebotsperioden innerhalb von 7 Tagen nach der Lieferung, abgesichert durch ein unwiderrufliches, gesichertes Akkreditiv, das von einer namibischen Großbank gemäß Incoterms ausgestellt wurde.

Es besteht kein Recht auf Ablehnung des Produkts, und es werden keine Vertragsstrafen erhoben. Stattdessen wird eine Preisanpassung (nach oben oder unten) im Verhältnis zum angegebenen Inhalt über eine vereinbarte gleitende Skala vorgenommen.

Die Lieferung des Produkts erfolgt gemäß einer vierteljährlichen Angebotsfrist oder wie zwischen den Parteien vereinbart, in 1-mt-Säcken für Ta-Produkte in Versandcontainern gemäß Incoterms mit Lieferort am Minentor gemäß den TIC-Transportrichtlinien. Die Lieferung des Li-Produkts erfolgt ebenfalls in 1mt-Säcken als zerkleinertes Material mit einer Korngröße von > 1mm, das am Minentor gemäß den Incoterms und den TIC-Transportrichtlinien entnommen werden kann.

Die Transaktion soll mit der Unterzeichnung einer verbindlichen Vereinbarung oder mit der Erfüllung aufschiebender Bedingungen beginnen, von denen derzeit keine vorgesehen ist, wie die Parteien vereinbaren können, und wird solange andauern, bis ML223 rechtmäßig beendet wird oder das Projekt dauerhaft unwirtschaftlich wird, je nachdem, was zuerst eintritt.

Das Risiko bei der Produktion bis zur Halde würde bei Arcadia liegen, und das Risiko von der Halde bis zum Produkt würde anteilig auf die Gewinnbeteiligung entfallen. Das Risiko für das Produkt soll bei der Lieferung auf Hebei übergehen.

Das Unternehmen beabsichtigt, unverzüglich in Verhandlungen mit Hebei einzutreten und eine mögliche Transaktion im ersten Quartal 2023 zum Abschluss zu bringen.

ÜBER HEBEI XINJIAN CONSTRUCTION

HeBei Xinjian Construction CC wurde im August 2013 in Namibia gegründet, um seinen Kunden qualitativ hochwertige und kostengünstige Baudienstleistungen zu bieten.

Die Muttergesellschaft von HeBei, die HeBei Xinjian Construction Group (HXCG), wurde im Juli 1952 gegründet und ist in den Bereichen Wohnungsbau, Dekoration, industrielle und zivile Ausrüstung

Installation, Sanitär-, Elektro- und Instrumenteninstallation sowie Immobilienentwicklung,

Auftragsvergabe für Auslandsprojekte, Export von Arbeitskräften, Import- und Exporthandel. HXCG erhielt das chinesische Bauzertifikat der Klasse A und verfügt über neun Niederlassungen im Bauwesen und zwölf Tochtergesellschaften im In- und Ausland. Zu den Tochtergesellschaften gehören Russia Argo Co. Ltd, Siberia Investment Co. Ltd, Xinyuan Real Estate Development Co. Ltd, XinJi Leather City Co. Ltd, Hong Kong Trade Import and Export Corporation und die Jiafu Property Management Company. HXCG hat mehr als 5.000 Angestellte und über 600 technische Mitarbeiter. Das eingetragene Aktienkapital von HXCG beläuft sich auf insgesamt mehr als 100 Mio. US$. Wie hoch der Marktwert von HXCG ist, ist ungewiss.

HXCG beschloss, über die Hebei Xinjian Construction Closed Corporation in den afrikanischen Baumarkt zu expandieren. Construction Closed Corporation durch die Gründung von Hebei in Namibia zu expandieren. Seit der Gründung in Namibia hat Hebei Bauprojekte mit einem Auftragswert von 316 Mio. N$ (27,5 Mio. Au$) durchgeführt.

Im Juli 2022 stieg Hebei in den Bergbausektor ein, indem es eine Vereinbarung mit Kazera Global PLC (KZG.L)2 abschloss, dem Unternehmen, das die Homestead Tantal- und Lithiummine mit einer Laufzeit von mehr als 50 Jahren besitzt, die an das Swanson-Projekt im Tantalite Valley in Namibia angrenzt. Die Transaktion sieht eine Investition von 7,5 Mio. US$ durch Hebei im Gegenzug für eine 49%ige Beteiligung an der Abnahme der Lithiumproduktion vor, die als sekundärer Produktstrom im Anschluss an die Produktion von Tantalkonzentrat hergestellt wird. Die Investition soll aus einer Mischung aus Bargeld, Maschinen und Dienstleistungen bestehen, wobei mindestens 2,5 Mio. US$ in bar in Raten an Kazera zu zahlen sind, wobei die letzte Rate bis zum 31. Januar 2023 fällig ist.

SWANSON DFS

Die Fertigstellung der definitiven Machbarkeitsstudie (DFS) für das Swanson-Projekt3 wurde von Oktober 2022 auf ein Datum Anfang Q1/2023 verschoben, um die Kommerzialisierung von Lithium-Gutschriften angesichts steigender Spodumen-Preise durch die Aufbereitung von Lithium-Erz aus dem D-Pegmatit zu ermöglichen. Es wird erwartet, dass eine potenzielle Transaktion mit HeBei die potenziellen Finanzkennzahlen des Swanson-Projekts erheblich unterstützen wird.

Diese Meldung wurde von den Direktoren von Arcadia Minerals Limited zur Veröffentlichung freigegeben.

Weitere Informationen durch:

Arcadia Minerals

ISIN: AU0000145815

Jurie Wessels

Executive Chairman

info@arcadiaminerals.global

Diese Übersetzung der englischen Originalmeldung: OFF-TAKE AND FUNDING LETTER OF INTENT SWANSON TANTALUM/LITHIUM PROJECT stellt einen Auszug aus der 7-seitigen Meldung dar. Die Originalmeldung umfasst weitere Tabellen.

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02604065-6A1124735?access_token=83ff96335c2d45a094df02a206a39ff4

Für die Übersetzung wird keine Haftung übernommen.

Interesse an Arcadia Minerals? Dann lassen Sie sich auf den deutschsprachigen Verteiler eintragen bei Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter . Wir betreuen Arcadia Minerals an den deutschsprachigen Kapitalmärkten in Bezug auf das Thema Investor Relations.

