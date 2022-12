NDR schreibt Hamburger Landesfunkhaus-Chefstelle aus

HAMBURG (dpa-AFX) - Der öffentlich-rechtliche Norddeutsche Rundfunk (NDR) schreibt in der nächsten Woche die Stelle der scheidenden Chefin des Landesfunkhauses Hamburg, Sabine Rossbach, aus. Das kündigte NDR-Intendant Joachim Knuth am Freitag in der Rundfunkratssitzung in Hamburg an. Man wolle sich für die Nachfolge einen Gesamtüberblick über Interessenten machen. Vor einiger Zeit war bekanntgeworden, dass Rossbach laut Sender wegen verloren gegangenen Vertrauens zwischen ihr und Teilen der Redaktion für einen Neuanfang im Landesfunkhaus ihr Amt zum 1. April 2023 zur Verfügung stelle./rin/DP/stw