Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu 'Letzte Generation'

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu "'Letzte Generation":

"Klimaschutz kann nur gelingen, wenn er in einer Gesellschaft mehrheitlich akzeptiert wird. Durch Straßenblockaden aber, durch die sich viele belästigt fühlen, wird genau das Gegenteil erreicht. (...) Der Kampf gegen den Klimawandel lässt sich nur führen (und vielleicht gewinnen), wenn er positiv besetzt ist. Auch in Deutschland. Wenn klar wird, dass mit erneuerbaren Energien Strom mittelfristig billiger wird. Wenn deutlich wird, dass nur eine klimafreundliche deutsche Wirtschaft am Weltmarkt erfolgreich sein kann. (...) Solche Zusammenhänge ignorieren Klimaaktivisten vom Schlage der ,Letzten Generation'."/be/DP/he