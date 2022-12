DR. HÖNLE - Setzt die Aktie zum Rallyschub an?

Dr. Hönle AG - WKN: 515710 - ISIN: DE0005157101 - Kurs: 19,500 € (XETRA)

Erst Mitte November hatte der Kollege Sascha Gebhard die Aktie in diesem Artikel von der fundamentalen Seite her beleuchtet. Heute wollen wir das Chartbild genauer beleuchten. Denn das Papier versucht gerade, die Seitwärtsbewegung der letzten Wochen nach oben hin aufzulösen. Zudem wird die mittelfristige Abwärtstrendlinie attackiert. Die Aktie versucht also nach dem starken V-Reversal im Oktober jetzt ein Folgekaufsignal auszulösen.

Da ist noch mehr möglich

Gelingt der Aktie jetzt der nachhaltige Ausbruch über die Abwärtstrendlinie sowie das Novemberhoch bei 19,68 EUR, entstehen Kaufsignale für eine Aufwärtswelle bis zum Widerstandsbereich bei rund 23 EUR. Oberhalb davon wäre Platz bis 26 EUR.

Kommen die Bären jetzt allerdings wieder zurück und drücken die Aktie unter 17,50 EUR auf Tagesschlusskursbasis, könnten Verkaufssignale entstehen. Abgaben bis rund 15,60 EUR werden dann möglich.

Fazit: Die jüngsten Kursmuster mit der Seitwärtskonsolidierung auf hohem Niveau und dem Ausbruchsversuch nach oben unter erhöhten Handelsumsätzen sind eine gute Vorlage für die Bullen. Zeigen sie jetzt weiter Stärke, könnte die Aktie problemlos noch ein oder zwei Etagen höher klettern.

