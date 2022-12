Original-Research: Aroundtown SA (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: Aroundtown SA - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Aroundtown SA Unternehmen: Aroundtown SA ISIN: LU1673108939 Anlass der Studie: Q3 Update Empfehlung: Kaufen seit: 07.12.2022 Kursziel: EUR4,60 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 5,10 auf EUR 4,60. Zusammenfassung: Der Neunmonatsbericht entsprach unserer Prognose und Aroundtown ist auf gutem Weg, die bestätigte Guidance für 2022 zu erreichen. Die Geschäftsführung äußerte sich auf der Bilanzpressekonferenz vorsichtig, da die Auswirkungen des makroökonomischen Gegenwinds immer deutlicher sichtbar wurden. Gleichzeitig zeigte sich das Management von Aroundtown zuversichtlich, dass der Vermieter in der Lage sein wird, die aktuellen Marktstörungen zu verkraften, auch wenn die Erträge (FFO 1) durch den angekündigten Plan, die im Januar 2023 freiwillig rückzahlbaren Perpetual Notes in Höhe von EUR369 Mio. nicht zu tilgen, beeinträchtigt werden. Obwohl wir diesen Zinsrücksetzer bereits in unserem Modell berücksichtigt hatten, haben wir unsere Schätzungen erneut aktualisiert, um die vorsichtigeren Marktaussichten für das LFL-Wachstum zu berücksichtigen. Daraus ergibt sich ein Kursziel von EUR4,60 (zuvor: EUR5,10). Unsere Empfehlung bleibt Kaufen. First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 5.10 to EUR 4.60. Abstract: Nine month reporting was close to FBe and has Aroundtown on pace to achieve confirmed 2022 guidance. Management sounded a cautious tone on the earnings call with the impact of macro headwinds becoming more visible. At the same time, Aroundtown's top brass were confident in the landlord's ability to absorb the current market disruption, even though earnings (FFO 1) will take a hit with the announced plan not to call the EUR369m in perpetual notes callable in January 2023. Although we had already factored this reset into our model, updated forecasts now consider the more cautious market outlook for LFL growth. This points to a target price of EUR4.6 (old: EUR5.1). Our rating remains Buy. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/26149.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °