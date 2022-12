EQS-News: Credicore Pfandhaus GmbH: Neuer Platzierungsstand der Anleihe der Credicore Pfandhaus GmbH 12,5 Mio. EUR

EQS-News: Credicore Pfandhaus GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung

Credicore Pfandhaus GmbH: Neuer Platzierungsstand der Anleihe der Credicore Pfandhaus GmbH 12,5 Mio. EUR



09.12.2022 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Credicore Pfandhaus GmbH: Neuer Platzierungsstand der Anleihe der Credicore Pfandhaus GmbH 12,5 Mio. EUR Private Placement in Höhe von insgesamt 5 Mio. EUR

Platzierungsstand 12,5 Mio. EUR von 15 Mio. EUR erreicht

starkes Wachstum für 2023 erwartet Hamburg, 09. Dezember 2022 – Nach Beendigung des öffentlichen Angebots konnte die Credicore Pfandhaus GmbH im Wege von Private Placements ihre Anleihe (WKN: A3MP5S / ISIN: DE000A3MP5S0) in Höhe von 5 Mio. EUR nachplatzieren. Somit beträgt der aktuelle Platzierungstand 12,5 Mio. EUR. "Es freut uns sehr, dass es gelungen ist, binnen vier Wochen nach Beendigung des öffentlichen Angebots weitere Investoren für unsere Anleihe, nicht nur zu interessieren, sondern auch zu gewinnen“, sagt Karl-Miguel Meyer, Gründer und Geschäftsführer der Credicore Pfandhaus GmbH. „Damit haben wir bis dato über 80% des ursprünglich angestrebten Emissionsvolumens von 15 Mio. Euro erreicht, was uns mit Blick auf das schwierige Anleihen-Jahr 2022 sehr stolz macht.“ Meyer weiter: „Für das Jahr 2023 sind wir nun noch besser gerüstet. Die Nachfrage nach unseren Pfandkrediten entwickelt sich unverändert dynamisch, und wir können mit der Aufstockung des Finanzmittelfonds unser margenstarkes Geschäft hervorragend skalieren.“ Credicore wurde im April 2021 in Hamburg gegründet. Das Team rund um Gründer Miguel Meyer verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Pfandgeschäft und der Bewertung unterschiedlichster Pfandgüter. Credicore richtet ihr Angebot an gut situierte Privat- und Geschäftskunden, die kurzfristig Liquidität benötigen und sich diese auf diskrete Art über einen Pfandkredit verschaffen. Als Sicherheiten für die Credicore-Pfandkredite dienen Vermögenswerte wie z. B. Schmuck, Uhren, Kunst, PKW/Oldtimer, Baumaschinen und Boote im Hochpreissegment. Die konservative Beleihung der jeweiligen Pfandgegenstände liegt je nach Fungibilität zwischen 20 % und 50 % des Marktwertes und bietet einen komfortablen Sicherheitspuffer.

Pressekontakt Credicore Pfandhaus GmbH www.credicore-investor-relations.de info@credicore.de Website: www.credicore.de Credicore Pfandhaus GmbH Schanzenstraße 65 20357 Hamburg Geschäftsführer: Karl-Miguel Meyer Amtsgericht Hamburg - HRB 168675

09.12.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com