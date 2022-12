EQS-News: PREOS Global Office Real Estate & Technology AG: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu

EQS-News: PREOS Global Office Real Estate & Technology AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

PREOS Global Office Real Estate & Technology AG: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu



09.12.2022 / 09:34 CET/CEST

Frankfurt am Main, 9. Dezember 2022 - Die Aktionäre der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG ("PREOS", ISIN DE000A2LQ850) haben auf der ordentlichen Hauptversammlung allen Tagespunkten mit großer Mehrheit von mehr als 99,8 Prozent der Stimmen zugestimmt. So wurde u.a. beschlossen, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von 50,3 Mio. EUR vollständig auf neue Rechnung vorzutragen. Des Weiteren hat die Hauptversammlung beschlossen, die Frist zur Durchführung der Sachkapitalerhöhung um sechs Monate bis zum 8. Juni 2023 zu verlängern. Die Sachkapitalerhöhung wurde auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 9. Juni 2022 beschlossen.

Die ausführlichen Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung finden Sie hier: https://www.preos.de/investor-relations/

Über PREOS Global Office Real Estate & Technology AG

Die PREOS Global Office Real Estate & Technology AG ("PREOS") ist ein auf Büroimmobilien fokussierter aktiver Immobilieninvestor. PREOS agiert dabei als effizient aufgestellte Management-Holding. Im Ankauf liegt der Fokus auf Büroimmobilien mit Entwicklungspotenzialen in deutschen Metropolregionen. Wertschöpfung wird durch gezielte Maßnahmen des Asset Managements generiert. Entwickelte Bestandsimmobilien werden im Falle adäquater Verkaufsopportunitäten veräußert. Die Unternehmensstrategie sieht vor, das Immobilienportfolio durch Zukäufe in den kommenden Jahren deutlich zu vergrößern. Die PREOS-Aktie (ISIN DE000A2LQ850) notiert im Freiverkehrssegment m:access der Börse München (PAG.MU) sowie auf Xetra (PAG.DE). Der Firmensitz von PREOS befindet sich in Frankfurt am Main.

