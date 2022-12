NVIDIA - Geben die Bullen jetzt Gas?

NVIDIA Corp. - WKN: 918422 - ISIN: US67066G1040 - Kurs: 175,350 $ (Nasdaq)

Die Nvidia-Aktie bildete nach dem Tief bei 108,13 USD vom 13. Oktober eine V-Formation als Bodenformation aus und sprang danach an das log. 38,2 % Retracement der Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch bei 346,44 USD. Dieses Retracement liegt bei 168,71 USD.

Nach dem ersten Kontakt mit dem Retracement schwenkte der Wert in einen aufwärts gerichteten Keil ein. Am Freitag schien die Aktie an der Oberkante dieses Keils abzuprallen. Er bildete eine bärische Tageskerze aus. Diese wurde gestern aber wieder gekauft. Die Aktie schloss minimal über der Keiloberkante. Diese liegt heute bei 174,62 USD. Zu einem neuen Rallyhoch kam es gestern aber nicht.

Rally vor Beschleunigung?

Der gestrige Anstieg deutet auf eine kurzfristige Beschleunigung der Rally hin. Kletterte die Nvidia-Aktie über das Hoch vom Freitag bei 175,83 USD wäre der Weg für eine schnelle Rally gen 192,74-193,55 USD frei.

Schon ein Rückfall unter das gestrige Tagestief bei 167,97 USD wäre ein erster Rückschlag für die Bullen. Abgaben gen 160,50 USD wären dann kurzfristig möglich. Zudem würden dann weitere Abgaben gen 151,50/30 USD und sogar 142,11 USD drohen.

Fazit: Die Nvidia-Aktie hat eine gute Chance, einen kurzfristigen Sprint innerhalb der Aufwärtsbewegung einzulegen.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)