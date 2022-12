EQS-Adhoc: PAION AG beruft außerordentliche Hauptversammlung zu Kapitalherabsetzungen durch Einziehung und Zusammenlegung von Aktien ein

EQS-Ad-hoc: PAION AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

PAION AG beruft außerordentliche Hauptversammlung zu Kapitalherabsetzungen durch Einziehung und Zusammenlegung von Aktien ein



14.12.2022 / 13:41 CET/CEST

Aachen, 14. Dezember 2022 – Der Vorstand des Specialty-Pharma-Unternehmens PAION AG (ISIN DE000A0B65S3; Ticker PA8 (Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard)) (die „Gesellschaft“) hat heute beschlossen, eine außerordentliche Hauptversammlung zu Kapitalherabsetzungen durch Einziehung und Zusammenlegung von Aktien einzuberufen. Die Hauptversammlung soll am Mittwoch, den 25. Januar 2023, um 10:00 Uhr (MEZ) im Tivoli Aachen, Business & Event Bereich, Krefelder Straße 205, 52070 Aachen, stattfinden. Das derzeitige Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 71.336.992,00, eingeteilt in 71.336.992 auf den Inhaber lautende Stückaktien („PAION-Aktien“), soll nach dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft im Wege einer ordentlichen Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung von Aktien im Verhältnis 10:1 herabgesetzt werden, d.h. dass jeweils zehn PAION-Aktien zu einer PAION-Aktie zusammengelegt werden. Um ein glattes Herabsetzungsverhältnis zu erreichen, sollen zunächst zwei von einem Aktionär unentgeltlich zur Verfügung gestellte PAION-Aktien eingezogen und dadurch das Grundkapital um EUR 2,00 in vereinfachter Form herabgesetzt werden. Das nach dieser Einziehung auf EUR 71.336.990,00 herabgesetzte Grundkapital soll danach im Wege einer ordentlichen Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung von Aktien auf EUR 7.133.699,00 herabgesetzt werden. Durch die Kapitalherabsetzung wird ein Börsenkurs der Gesellschaft oberhalb des anteiligen Betrags einer PAION-Aktie am Grundkapital von je EUR 1,00 angestrebt; eine Rückzahlung an die Aktionäre ist nicht beabsichtigt. Hierdurch soll es der Gesellschaft ermöglicht werden, alternativ oder zusätzlich künftig auch Finanzmittel aus einer Kapitalerhöhung einzunehmen. Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen nicht, das genehmigte Kapital in Höhe von mehr als 50% des herabgesetzten Grundkapitals zu nutzen.





PAION-Kontakt: Investor Relations

cometis AG

Thorben Burbach

Tel.: +49 (0) 611 205855 23

E-Mail: burbach@cometis.de

www.paion.com





