Zementkonzern Holcim verkauft Russland-Geschäft

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Zementkonzern Holcim verkauf das Geschäft in Russland an das lokale Management.

Die neuen Eigentümer würden das Geschäft in Zukunft unabhängig und unter einer anderen Marke betreiben, teilte Holcim am Mittwoch mit. Mit dem Verkauf schließe Holcim den Marktaustritt aus Russland ab. Dies stehe im Einklang mit den Werten des Unternehmens, möglichst verantwortungsvoll zu handeln. Die Transaktion habe keine wesentlichen finanziellen Auswirkungen auf Holcim. Weniger als ein Prozent des Konzernumsatzes und des operativen Ergebnisses seien 2021 in dem Land erwirtschaftet worden. Der Abschluss des Verkaufs steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen.

(Bericht von Oliver Hirt, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)