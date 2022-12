EQS-News: Lenzing AG: Lenzing passt Ergebnisprognose aufgrund von Einmaleffekten aus Restrukturierung, Währungseffekten und weiter verschlechtertem Marktumfeld an

EQS-News: Lenzing AG / Schlagwort(e): Prognose

Lenzing AG: Lenzing passt Ergebnisprognose aufgrund von Einmaleffekten aus Restrukturierung, Währungseffekten und weiter verschlechtertem Marktumfeld an



Lenzing geht für das Geschäftsjahr 2022 von einem EBITDA von etwa EUR 250 Mio. aus

Einsparprogramm beschleunigt; Restrukturierungsaufwendungen in Ergebnis 2022 berücksichtigt

Sozialplan für den Standort Lenzing bereits verhandelt und beschlossen Lenzing – Die Lenzing Gruppe, weltweit führende Anbieterin von Spezialfasern für die Textil- und Vliesstoffindustrien, passt ihre Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022 aufgrund von Einmaleffekten im Zusammenhang mit dem beschleunigten Einsparprogramm sowie Währungseffekten und einer weiteren Verschlechterung des Marktumfelds an. Lenzing erwartet, dass das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) etwa EUR 250 Mio. betragen wird. Die Restrukturierungsaufwendungen resultieren aus Teilen des Einsparprogramms, das aufgrund des verschlechterten Marktumfelds und der Ergebnisentwicklung im dritten Quartal aufgesetzt worden war. Ziel des Programms ist es, die Kostenbasis annualisiert um mindestens EUR 70 Mio. zu senken. Aufgrund des beschleunigten Fortschritts werden die Restrukturierungsaufwendungen bereits im Ergebnis 2022 berücksichtigt. Im Rahmen dieses Kostensenkungsprogramms wurde für den Standort Lenzing mit dem Betriebsrat ein Sozialplan verhandelt und beschlossen. Die Umsetzung des Sozialplans wird im ersten Quartal 2023 beginnen. Über diesen Einmaleffekt hinaus wird das Betriebsergebnis 2022 durch die Abwertung des US-Dollar gegenüber dem Euro im vierten Quartal negativ beeinflusst. Lenzing war 2022 wie die gesamte verarbeitende Industrie zunehmend von den extremen Entwicklungen an den globalen Energie- und Rohstoffmärkten betroffen. Insbesondere seit dem dritten Quartal verschlechterte sich das Marktumfeld noch einmal deutlich und das sich eintrübende Konsumklima belastet die Geschäftsentwicklung der Lenzing zusätzlich. Strategische Ausrichtung bleibt unverändert Der langfristige Trend hin zu nachhaltigen Produkten bleibt von den kurzfristigen ökonomischen Verwerfungen unberührt. Daher fühlt sich Lenzing in ihrer langfristigen Unternehmensstrategie bestärkt und wird das Wachstum mit nachhaltig erzeugten Spezialfasern sowie die Umsetzung ihrer ambitionierten Klima- und Nachhaltigkeitsziele einschließlich der Transformation zu einem Modell der Kreislaufwirtschaft weiter vorantreiben. Die Ergebnisse der Lenzing Gruppe für das Geschäftsjahr 2022 werden am 09. März 2023 veröffentlicht. Foto-Download:

Über die Lenzing Gruppe



Die Lenzing Gruppe steht für eine ökologisch verantwortungsbewusste Erzeugung von Spezialfasern aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz. Mit ihren innovativen Produkt- und Technologielösungen ist Lenzing Partner der globalen Textil- und Vliesstoffhersteller und Treiber zahlreicher neuer Entwicklungen. Die hochwertigen Fasern der Lenzing Gruppe sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von textilen Anwendungen – von der eleganten Oberbekleidung über vielseitige Denim-Stoffe bis zur High-Performance-Sportbekleidung. Aufgrund ihrer konstant hohen Qualität sowie ihrer biologischen Abbaubarkeit und Kompostierbarkeit eignen sich Lenzing Fasern auch bestens für den Einsatz in Hygieneprodukten und für Anwendungen in der Landwirtschaft.



Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über jenes eines klassischen Faserherstellers hinaus. Gemeinsam mit ihren Kunden und Partnern entwickelt sie innovative Produkte entlang der Wertschöpfungskette, die einen Mehrwert für Konsumentinnen und Konsumenten schaffen. Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente Verwendung und Verarbeitung aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für die Umgestaltung der Textilbranche in Richtung Kreislaufwirtschaft. Um die Geschwindigkeit der Erderwärmung zu reduzieren sowie die Ziele des Pariser Klimaabkommens und des „Green Deals“ der EU-Kommission zu erreichen, hat Lenzing eine klare Vision: nämlich eine CO 2 -freie Zukunft zu verwirklichen.



Daten und Fakten Lenzing Gruppe 2021

Umsatz: EUR 2,19 Mrd.

Nennkapazität: 1.145.000 Tonnen

Mitarbeiter/innen: 7.958



TENCEL™, VEOCEL™, LENZING™, REFIBRA™, ECOVERO™, LENZING MODAL™, LENZING VISCOSE™, MICROMODAL™ und PROMODAL™ sind Marken der Lenzing AG.

