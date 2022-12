Dow Jones Industrial Average® - Starkes Q4, starkes Q1?

Das Jahr 2022 war ein äußerst Herausforderndes. Für einen versöhnlichen Jahresausklang sorgt allerdings die starke Wertentwicklung im 4. Quartal. Während der S&P 500® in den letzten drei Monaten des Jahres um 6,6 % zulegen konnte, liegen Dow Jones® und DAX® sogar knapp 15 % im Plus. Die besondere Zweiteilung des Investmentjahrgangs 2022 hat uns zu einem Blick in die Historie veranlasst. Auf Basis der Daten seit 1900, 1928, 1988 (Dow Jones®, S&P 500®, DAX®) haben wir die Performance im 1. Quartal untersucht, wenn das vorangegangene Q4 ein Kursplus von mindestens 10 % brachte. Diese Prämisse ist derzeit beim Dow Jones® und beim DAX® erfüllt, nicht jedoch beim S&P 500®. Die wichtigste Botschaft vorweg: „Stärke zieht weitere Stärke nach sich“, als eine der Basisannahmen der Technischen Analyse, wird bestätigt. Besonders die US-Märkte stechen dabei hervor. So stieg der Dow in den ersten drei Monaten des neuen Jahres nach einem starken Q4 um 3,93 %, der S&P 500® sogar um 4,42 %. Dabei wird die Benchmark in Form der Mittelwerte aller 1. Quartale von 1,3 % bzw. 1,52 % bei einer überzeugenden Trefferquote deutlich in den Schatten gestellt (siehe Chart). Aufgrund der kürzeren Historie ist das „Muster“ in Deutschland schwächer ausgeprägt, aber dennoch vorhanden.

Dow Jones Industrial Average® (Quarterly)

Quelle: Refinitiv, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.