Wasserstoff: 3 gute News zur Nel-Aktie, Snam-Aktie und Fortescue Metals-Aktie

Viele Wachstums-, Wasserstoff- und Technologiewerte befinden sich derzeit auf dem Rückzug. Grund sind die weiterhin steigenden Zinsen. Doch es gibt bereits erste Anzeichen einer nachlassenden Inflation. 2023 könnten die Zinsen sogar ihren vorläufigen Höhepunkt finden.

So haben Erdöl und Erdgas im März beziehungsweise im August 2022 ihren vorläufigen Höhepunkt markiert. Da die Inflation über einen Vorjahresgleich erhoben wird, könnte es somit im März bis August 2023 zu einer deutlichen Reduktion der gemessenen Preissteigerungen kommen.

Nicht weiter steigende Zinsen wären für Aktien eine positive Nachricht.

Nel mit neuem Wasserstoff-Tankstellen-Auftrag

In den letzten Monaten hat Nels (WKN: A0B733) Tankstellengeschäft geschwächelt. Bisher treffen die Bestellungen in diesem Bereich unregelmäßiger als im Elektrolyseur-Segment ein. Doch nun erhielt Nel in den USA einen neuen Auftrag. Konkret hat das Unternehmen mit einem nicht genannten US-Energieunternehmen eine Kapazitätsreservierungsvereinbarung über die Lieferung von 16 Wasserstoff-Tankstellen unterzeichnet.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Nel Kapazitäten reservieren und Artikel mit einer langen Vorlaufzeit für die Tankstellen beschaffen. Der Wert der Reservierungsvereinbarung liegt bei etwa 7 Mio. US-Dollar. Nel rechnet in der ersten Jahreshälfte 2023 mit der Unterzeichnung eines endgültigen Kaufvertrages. Sein Wert liegt bei insgesamt etwa 17 Mio. US-Dollar.

Nel will die Wasserstoff-Tankstellen ab dem vierten Quartal 2023 bis ins Jahr 2024 hinein liefern.

„Wir freuen uns darauf, diesem wichtigen Kunden unsere Wasserstoff-Betankungsanlagen zur Verfügung zu stellen und zum Aufbau der Wasserstoff-Betankungsinfrastruktur in den USA beizutragen“, sagte Robert Borin, Senior Vice President der Nel Fueling Division.

Snam und HRS schließen Wasserstoff-Kooperation

Auch die italienische Snam (WKN: 764545) investiert über die Snam4Mobility-Tochter in den Ausbau von Wasserstoff-Tankstellen. Zuletzt haben Hydrogen Refueling Solutions (HRS) (WKN: A2QNN5) und die Snam4Mobility-Tochter CuboGas eine Absichtserklärung zum Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur in Europa geschlossen. Dabei soll CuboGas HRS mit Kompressoren beliefern, die für entsprechende Tankstellen nötigt sind.

2021 beschlossen Snam4Mobility und WolfTank Hydrogen (Tochter der Wolftank-Adisa (WKN: A2PBHR)) bereits eine Zusammenarbeit zum Aufbau von Wasserstoff-Tankstellen in Italien.

Fortescue Future Industries entdeckt Aserbaidschan

Die zur Fortescue Metals Group (WKN: 121862) gehörende Fortescue Future Industries hat mit dem aserbaidschanischen Energieministerium ein Rahmenabkommen zum späteren Aufbau von erneuerbaren Energien und Wasserstoff-Projekten mit bis zu 12 GW Leistung geschlossen.

Im Juli 2022 hatte die Europäische Kommission mit dem Land bereits eine Absichtserklärung zur Entwicklung von Erzeugungs- und Übertragungskapazitäten für erneuerbare Energien geschlossen.

„Aserbaidschan wird sich nicht nur in ein Land mit grüner Energie verwandeln, sondern auch ein wichtiger und zuverlässiger Partner für die Europäische Union werden, der nach Erdöl und Erdgas erneuerbare Energien und Wasserstoff liefert. Wir glauben, dass unsere Zusammenarbeit mit Fortescue Future Industries zur Energiesicherheit und Energiewende der Partnerländer beitragen wird“, so der aserbaidschanische Energieminister Parviz Shahbazov.

Der Artikel Wasserstoff: 3 gute News zur Nel-Aktie, Snam-Aktie und Fortescue Metals-Aktie ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Christof Welzel besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022