EXXON MOBIL - Setzt die Aktie ihre Rally fort?

Exxon Mobil Corp. - WKN: 852549 - ISIN: US30231G1022 - Kurs: 108,380 $ (NYSE)

Seit Oktober 2020 befindet sich die Aktie von Exxon Mobil in einer starken Rally. Im Juni 2022 erreichte die Aktie ihr altes Allzeithoch aus dem Jahr 2014. Dort prallte sie zunächst ab und konsolidierte in einem symmetrischen Dreieck.

Anfang Oktober gelang der Ausbruch aus dem Dreieck. Zwei Wochen später kam es zu einem neuen Allzeithoch. Das aktuell Rekordhoch liegt inzwischen bei 114,66 USD.

Zuletzt kam es zu leichten Gewinnmitnahmen, die aber knapp unterhalb des alten Allzeithochs, aber deutlich oberhalb der Oberkante des Dreiecks zu Ende gingen. Aktuell läuft bereits ein erster Rallyversuch.

Neue Allzeithochs nur eine Frage der Zeit

Das Chartbild der Aktie von Exxon Mobil ist bullisch. Die Aktie könnte in den nächsten weiter zulegen. Ein Anstieg in Richtung 136 USD ist durchaus möglich. Man muss aktuell allerdings einkalkulieren, dass der erste Rallyversuch noch nicht glückt. In diesem Fall könnte es vor einer weiteren Rally zunächst noch zu Abgaben gen 98-97,50 USD kommen.

Sollte der Wert allerdings unter den EMA 50 bei aktuell 92,83 USD abfallen, würde sich das Chartbild auf Sicht von mehreren Wochen verschlechtern. In diesem Fall müsste mit Abgaben in Richtung 72,00-71,50 USD gerechnet werden.

Fazit: Die Aktie von Exxon Mobil hat aktuell die erste Chance, die Rally fortzusetzen. Diese muss sie nicht unbedingt nutzen. Ein Umweg über 98-97,50 USD würde im mittelfristigen Bild keinen wesentlichen Unterschied machen.

Exxon Mobil - Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)