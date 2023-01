SALESFORCE - Steht eine neue Verkaufswelle an?

Salesforce Inc - WKN: A0B87V - ISIN: US79466L3024 - Kurs: 134,780 $ (NYSE)

Die Aktie des SAP-Konkurrenten salesforce befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 311,75 USD aus dem November 2021 in einer starken Abwärtsbewegung. Dabei bildete die Aktie ab Mai 2022 eine bärische Flagge aus, die sie Ende August nach unten auflöste.

Anfang November kam es zu einem Tief bei 136,04 USD, welches aber Anfang Dezember gebrochen wurde. Der Wert kehr in dies er Woche an dieses Tief zurück.

Nur ein Pullback

Nach aktuellem Stand droht eine weitere Verkaufswelle in der salesforce-Aktie. Diese könnte in den nächsten Tagen zu Abgaben in Richtung 115,29 USD oder sogar 96,36 USD führen.

Ein stabiler Ausbruch über 136,04 USD würde das Chartbild zwar etwas aufhellen. Aber schon bei 150,38 USD und bei 165,70 USD würden hohe Hürden auf die Aktie warten.

Fazit: Nach der Erholung der letzten Tage bietet sich in der salesforce-Aktie die Chance auf einen CRV-Trade auf der Shortseite.

salesforce.com Inc.

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)