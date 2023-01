BED BATH & BEYOND - Folgt in Kürze die Insolvenz?

Bed Bath & Beyond Inc. - WKN: 884304 - ISIN: US0758961009 - Kurs: 2,410 $ (Nasdaq)

Über den Niedergang des Einzelhändlers Bed Bath & Beyond berichtete stock3 ausführlich. Interessierte können hierfür gerne das Archiv bemühen. Die Aktie des Unternehmens war neben Gamestop und AMC in der Hypephase bei vielen Privatanlegern en vogue.

Ursprünglich wollte das Management am 10. Januar die Quartalszahlen veröffentlichen. Überraschend kommt es aber bereits heute mit vorläufigen Zahlen ums Eck. Und diese fielen einmal mehr verheerend aus. Der Umsatz im dritten Quartal des im Februar endenden Geschäftsjahres 2022/23 brach von 1,88 auf 1,26 Mrd. USD ein. Der Nettoverlust hat sich von 276 auf 386 Mio. USD ausgeweitet. Hierbei fielen auch Wertberichtigungen in einer Höhe von 100 Mio. USD an.

Erschreckende Aussage

Die Kernbotschaft findet man aber in einem anderen Absatz. Dort heißt es: "Während das Unternehmen weiterhin Maßnahmen und Schritte verfolgt, um seine Liquiditätsposition zu verbessern und potenzielle Liquiditätsengpässe zu mindern, ist das Unternehmen zu dem Schluss gekommen, dass basierend auf wiederkehrenden Verlusten und negativem Cashflow aus der Geschäftstätigkeit für die neun Monate zum 26. November 2022 erhebliche Zweifel an der Fortführungsfähigkeit des Unternehmens bestehen."

All die Träumer, die Bed Bath & Beyond als die nächste Kursrakete am Börsenhimmel angesehen haben, sollten spätestens jetzt aufwachen, denn es steht schwarz auf weiß geschrieben: Das Unternehmen ist mit mehr als einem Bein in der Insolvenz.

Vorbörslich knickt die Aktie um weitere 20 % ein. Das Short Interest belief sich gemessen an den ausstehenden Aktien Mitte Dezember auf knapp 32 %, gemessen am Free Float sogar auf unglaubliche 57 %. Die Shortseller haben folglich alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht haben aber auch Anleger, die einen großen Bogen um den Wert gemacht haben.

Fazit: Geschieht kein Wunder, kann es nun nahezu täglich zu einer Insolvenzmeldung bei Bed Bath & Beyond kommen. Es wäre die erste Meme-Aktie, die nach dem Hype wertlos verfallen würde.

Bed Bath & Beyond-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)