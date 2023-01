IRW-News: Kodiak Copper Corp.: Kodiak Copper Jährliches Rundschreiben an die Investoren

IRW-PRESS: Kodiak Copper Corp.: Kodiak Copper Jährliches Rundschreiben an die Investoren

9. Januar 2023 - Vancouver, British Columbia

Sehr geehrte Investorinnen und Investoren,

Zu Beginn des neuen Jahres freuen wir uns darauf, auf den Erfolgen des Jahres 2022 aufzubauen. In diesem Jahr führte Kodiak das bis dato umfangreichste Explorationsprogramm auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt MPD im Süden von British Columbia durch. Das Programm vergrößerte die Dimensionen unserer ersten Entdeckung in der Zone Gate erheblich und führte zu zwei neuen Entdeckungen führte, aber das bedeutet noch lange nicht, daß wir schon bald fertig sind! Ich möchte all jenen herzlich danken, die zum Erfolg von Kodiak beigetragen haben: unserem engagierten Team, einschließlich unseres Chairman Chris Taylor, unserem strategischen Partner Teck Resources, der Discovery Group, den First Nations, mit denen wir zusammenarbeiten, und all unseren Aktionären und Unterstützern.

Das Explorationsprogramm 2022 begann im März und umfasste Bohrungen über mehr als 26.000 Meter in 41 Bohrlöchern. Die erste Phase des Bohrprogramms konzentrierte sich auf die weitere Ausdehnung unserer bereits beträchtlichen hochgradigen Kupfer-Porphyr-Zone Gate, wo wir im Zuge von Bohrungen eine Mineralisierung auf einer Fläche von einem Kilometer in Nord-Süd-Richtung und 350 Metern in Ost-West-Richtung und bis in eine Tiefe von 900 Metern abgrenzen konnten. Darüber hinaus haben wir in der näheren Umgebung der Zone Gate ähnliche Anomalien anhand von Bohrungen erprobt und freuten uns, die Entdeckung eines parallelen Porphyrtrends in der nahegelegenen Zone Prime auf einer Länge von 400 Metern und bis in eine Tiefe von 550 Metern bekannt geben zu können. Dadurch erhöht sich das Potenzial für die weitere Wertschöpfung und die Steigerung des Umfangs des Projekts.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68777/2023-01-09-KDK_DEPRcom.001.png

Im späteren Teil des letztjährigen Bohrprogramms weitete das Unternehmen seine Anstrengungen auf Ziele im Gebiet Dillard aus, das sich durch sehr große Oberflächenanomalien und vielversprechende Ergebnisse aus früheren Bohrungen auszeichnet. Bis dato wurden nur die Analyseergebnisse von neun Bohrlöchern des Bohrprogramms 2022 veröffentlicht; die restlichen Ergebnisse aus den Zonen Gate/Prime sowie Dillard werden in den kommenden Monaten erwartet.

Wie in den vergangenen Jahren auch führte Kodiak bei MPD ein systematisches regionales Explorationsprogramm durch, das umfangreiche geophysikalische und geochemische Messungen umfasste, um neue Ziele und aussichtsreiche Gebiete zu ermitteln und genauer abzugrenzen. Im Zuge dieser Arbeiten wurde bei Schürfgrabungen die Zone Beyer entdeckt, eine neue hochgradige Gold-Silber-Zone an der Oberfläche, wie im Dezember bekannt gegeben wurde. Die Zone ist in alle Richtungen offen und stellt ein vorrangiges Gebiet für Anschlussarbeiten und Bohrungen im Jahr 2023 dar. Was die Zone Beyer besonders vielversprechend macht, ist die Tatsache, dass sie sich innerhalb eines 2,2 Kilometer langen und 750 Meter breiten Korridors mit mehreren anderen Gold-in-Boden-Anomalien und großem Potenzial für weitere Goldentdeckungen befindet.

MPD weist alle Merkmale eines bezirksweiten, multizentrischen Porphyrsystems auf, wobei mehrere zuvor gebohrte Ziele mit ähnlichen Signaturen wie die Zone Gate noch getestet werden müssen und laufend weitere neue Ziele auf dem 147 Quadratkilometer großen Konzessionsgebiet ermittelt werden. Da noch erheblich mehr Entdeckungspotenzial besteht, werden wir unseren disziplinierten und systematischen Explorationsansatz fortsetzen und freuen uns auf ein weiteres umfangreiches Explorationsprogramm im Jahr 2023, um weitere Kupfer- und Goldentdeckungen zu machen und das wahre Mineralisierungspotenzial von MPD zu erschließen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68777/2023-01-09-KDK_DEPRcom.002.jpeg

Das Unternehmen konnte im Jahr 2022 ein groes Explorationsprogramm durchführen, nachdem es im März 9,6 Millionen Dollar im Rahmen einer Finanzierung zur Aufstockung des Kassenstands aufbrachte, bevor die Kapitalmarktschwäche einsetzte, die einen Großteil des letzten Jahres kennzeichnete. Teck Resources, der größte Aktionär von Kodiak, beteiligte sich ebenso wie mehrere institutionelle Gruppen an der Finanzierung, und wir wissen diese fortgesetzte Investition und Unterstützung der Explorationsstrategie von Kodiak sehr zu schätzen Zu Beginn unseres Explorationsprogramms im Jahr 2023 ist Kodiak mit einer starken Kassenlage von über 7 Millionen Dollar und einer straffen Kapitalstruktur weiterhin finanziell gut aufgestellt.

Kodiak betrachtet hervorragende Leistungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) als Grundpfeiler für ein erfolgreiches und verantwortungsvolles Rohstoffunternehmen. Es ist ein Schlüsselaspekt unserer Strategie, Risiken zu managen, ein nachhaltiges Unternehmen aufzubauen und Mehrwert für Aktionäre zu schaffen. Solide Umweltprogramme waren frühzeitig ein fester Bestandteil unserer Explorationsarbeiten, und wir gehen aktiv auf die lokalen indigenen Gemeinschaften zu, um Beziehungen aufzubauen, die auf gegenseitigem Vertrauen und offenem Dialog beruhen. Wir bemühen uns derzeit um die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen und werden unsere Aktionäre im Laufe des Jahres über diese Initiative informieren.

Im letzten Jahr wurde auch unsere Nachfolgeplanung umgesetzt: Mark Laycock wurde im September zum CFO ernannt und löste damit Tony Ricci, ein Gründungsmitglied des Board of Directors und CFO von Kodiak, ab. Tony Ricci wird dem Unternehmen weiterhin beratend zur Seite stehen. Mark Laycocks fundierte Erfahrung in den Bereichen Rechnungswesen, Offenlegung von Finanzdaten und Finanzierungen wird für das Unternehmen eine große Bereicherung sein. Emily McNie, ein erfahrenes Mitglied des Explorationsteams von Kodiak, wurde zum Director of Operations & Sustainability des Unternehmens befördert und wird für Kodiaks Umweltarbeit und soziales Engagement verantwortlich zeichnen. Darüber hinaus ergänzte das Unternehmen das Explorationsteam mit beträchtlicher technischer und Managementexpertise durch die Ernennung von Dave Skelton zum General Manager im Jahr 2022. Carolyn Clark Loder stieß im vergangenen Jahr ebenfalls als Beraterin zum Team von Kodiak. Sie verfügt über einen beeindruckenden Hintergrund und eine lange Liste von Erfolgen in den Bereichen Beziehungen zu Ureinwohnern, Mineralrechte und Landmanagement.

Im Frühjahr 2022 erreichte der Kupferpreis ein Allzeithoch, während in der Folge geopolitische Unsicherheit, Inflation und Lieferkettenprobleme in der zweiten Jahreshälfte zu Preisschwäche und Volatilität führten. Die langfristigen Fundamentaldaten des Kupfermarktes sind jedoch nach wie vor außerordentlich stark und die grüne Energiewende, ein echter globaler Megatrend, wird die Kupfernachfrage noch viele Jahre lang ankurbeln. Dieser starken Nachfrage steht jedoch ein sehr begrenztes Angebot gegenüber, da in den letzten zehn Jahren nur wenige Kupferentdeckungen gemacht wurden. Der Zeitpunkt für eine überzeugende Kupferporphyrprojekt wie MPD könnte nicht günstiger sein. Zusammen mit einem Weltklasseteam, starken Partnern, einem soliden Kassenstand und einer straffen Kapitalstruktur verfügt Kodiak über alle Voraussetzungen, um im Jahr 2023 und darüber hinaus außergewöhnliche Renditen für die Aktionäre zu erzielen. Wir laden Sie ein, uns auf der vor uns liegenden Reise zu begleiten.

Mit den besten Wünschen für ein glückliches, gesundes und erfolgreiches Jahr 2023!

Mit freundlichen Grüßen

Claudia Tornquist, President und CEO

Über Kodiak Copper Corp.

Kodiak ist auf seine Kupfer-Porphyr-Projekte in Kanada und den USA fokussiert, an denen das Unternehmen sämtliche Eigentumsanteile hält. Das fortgeschrittenste Projekt des Unternehmens ist das Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im ertragreichen Quesnel Trough im südlichen Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia, wo das Unternehmen 2020 hochgradige Mineralisierung innerhalb einer breiten mineralisierten Ummantelung entdeckt hat. Kodiak ist außerdem im Besitz des Kupfer-Molybdän-Silber-Porphyr-Projekts Mohave in Arizona (USA) unweit der erstklassigen Mine Bagdad. Beide Porphyrprojekte von Kodiak wurden in der Vergangenheit bebohrt und weisen bekannte Mineralentdeckungen mit dem Potenzial für große Lagerstätten auf.

Als Gründer und Chairman von Kodiak zeichnet Chris Taylor verantwortlich, der für seine erfolgreichen Goldentdeckungen bei Great Bear Resources bekannt ist. Kodiak ist überdies Teil der Discovery Group, die von John Robins, einem der erfolgreichsten Bergbauunternehmer in Kanada, geleitet wird.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Mit der Verwendung von Begriffen wie prognostizieren, planen, fortsetzen, erwarten, schätzen, Ziel, können, werden, prognostizieren, sollten, vorhersagen, Potenzial und ähnlichen Ausdrücken soll auf zukunftsgerichtete Aussagen hingewiesen werden. Insbesondere sind in dieser Pressemeldung zukunftsgerichtete Aussagen zu den Explorationsplänen des Unternehmens enthalten.

Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens könnten erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

