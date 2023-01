Jefferies Financial wird eine unveränderte Dividende ausschütten

Der amerikanische Finanzdienstleister Jefferies Financial Group Inc. (ISIN: US47233W1099, NYSE: JEF) wird seinen Aktionären eine Quartalsdividende von 30 US-Cents je Aktie ausbezahlen. Die Ausschüttung erfolgt am 24. Februar 2023 (Record day: 13. Februar 2023).

Jefferies zahlt auf das Jahr gerechnet eine Dividende von 1,20 US-Dollar an seine Investoren. Dies entspricht beim aktuellen Kursniveau von 37,75 US-Dollar einer Dividendenrendite von 3,18 Prozent (Stand: 9. Januar 2023). Im Januar 2022 wurde die Dividende um 20 Prozent auf den aktuellen Betrag erhöht.

Die Jefferies Financial Group wurde 1962 gegründet und hat ihren Hauptsitz in New York. Das Unternehmen ist ein Anbieter von Kapitalmarkt- und Finanzdienstleistungen für institutionelle Kunden. Darüber hinaus ist Jefferies im Wertpapierresearch und Asset Management tätig. Im Jahr 2022 gab der Konzern bekannt, den Fokus künftig auf den Ausbau des Investmentbanking- und Kapitalmarktgeschäfts zu setzen.

Im vierten Quartal (30. November) des Fiskaljahres 2022 lag der den Aktionären zurechenbare Ertrag bei 140,25 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 324,91 Mio. US-Dollar), wie am 9. Januar 2023 mitgeteilt wurde. Der Umsatz betrug 1,44 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,76 Mrd. Euro).

Die Aktie liegt an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis seit Jahresanfang 2023 mit 10,12 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 8,58 Mrd. US-Dollar (Stand: 9. Januar 2023).

Redaktion MyDividends.de