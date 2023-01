MERCEDES-BENZ - Potenzieller Kaufbereich naht

Mercedes-Benz AG - WKN: 710000 - ISIN: DE0007100000 - Kurs: 66,810 € (XETRA)

Die Aktie von Mercedes-Benz bildete ab Juli 2022 einen Doppelboden aus und pendelte ab 10. November 2022 in einem symmetrischen Dreieck um die Nackenlinie dieses Doppelbodens bei 61,66 EUR.

Am 04. Januar brach die Aktie aus dem Dreieck nach oben aus und startete auf ein Hoch bei 69,13 EUR durch. Seit diesem Hoch vom letzten Donnerstag kommt es zu Gewinnmitnahmen.

Wo könnten die Gewinnmitnahmen zu Ende gehen?

Ein logischer Endpunkt für die Gewinnmitnahmen wäre der Unterstützungsbereich aus kurzfristigem log. 38,2 % Retracement bei 65,79 EUR und Oberkante des Dreiecks bei heute 65,51 EUR. Dort könnte die Aktie wieder nach oben drehen und die Rally der letzten Wochen fortsetzen. Ein Anstieg gen 72,94 EUR und 75,75 EUR wäre dann möglich.

Sollte der Wert unter diesen Unterstützungsbereich abfallen, dann wäre dies ein erster Rückschlag für die Bullen. Aber das bullische Szenario wäre in diesem Fall noch nicht dahin. Es könnte allerdings zu weiteren Abgaben in Richtung 63,05 EUR kommen.

Das bullische Szenario wäre wohl erst bei einem Rückfall unter 61,66 EUR dahin. In diesem Fall könnte es zu weiteren Abgaben in Richtung 55,90-55,62 EUR oder sogar in Richtung 50,19 EUR kommen.

Fazit: Das Chartbild der Aktie von Mercedes-Benz macht einen bullischen Eindruck. Kurzfristig belasten allerdings noch Gewinnmitnahmen der Kursverlauf. Diese sollten aber in Kürze zu Ende gehen.

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)