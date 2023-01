ANALYSE-FLASH: BofA senkt Grand City Properties auf 'Underperform' - Ziel 8 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Grand City Properties von "Buy" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 23 auf 8 Euro gestutzt. Nach dem apokalyptischen Jahr 2022 bleiben die Analysten Marc Mozzi, Markus Kulessa und Allison Sun auch 2023 vorsichtig für die europäische Immobilienbranche. Die Auswirkungen strafferer Geldpolitik und steigender Schuldendienste dürften schwerer sein und länger belasten, als viele glauben, schrieben die Experten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie kappten ihre Ergebnisschätzungen für 2024 auf ein Niveau fünf Prozent unter dem Konsens. Bei Grand City verweist Mozzi auf hohe Beleihungsausläufe, Kreditrisiken und fallende Preise in London./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2023 / 01:45 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2023 / 01:45 / EST