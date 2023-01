Aktien am Nadelöhr: 2 Top-Picks für smarte Investoren

Aktien am Nadelöhr können überaus interessant sein. Investoren wittern insbesondere in relevanten Märkten eine gute, langfristig orientierte Chance. Wenn sich hinter dem engen Eingang ein großes Marktpotenzial verbirgt, so ist die Wettbewerbsposition durchaus attraktiv.

Blicken wir heute auf zwei Top-Picks, auf die dieses Qualitätsmerkmal zutrifft. Smarte, weitsichtige Investoren können bei The Trade Desk (WKN: A2ARCV) und Roku (WKN: A2DW4X) möglicherweise gute Chancen ausmachen. Sehen wir uns das näher an.

The Trade Desk: Aktie am Nadelöhr!

Ja, The Trade Desk ist für mich eine Aktie am Nadelöhr. Der digitale Werbespezialist ist das Bindeglied zwischen Onlinewerbung und einem möglichst passgenauen Ansatz. Programmatische Werbung heißt das Format, das die Werbeindustrie revolutionieren könnte. Dabei werden beim Laden einer Seite die Interessenten des Verbrauchers mit einer Bibliothek an möglichen Werbeanzeigen abgeglichen. Das Resultat ist für Werbetreibende und den Verbraucher relevanter, wodurch es ein höheres Maß an Engagement geben soll.

The Trade Desk erfüllt seine Aufgabe hervorragend. Zum Kundenkreis gehören zwar primär Werbeagenturen. Jedoch sind 95 % der Kunden derart zufrieden, dass sie dem Leistungsspektrum treu bleiben. Das sicherte zuletzt selbst in einem insgesamt rückläufigen Werbemarkt einen wachsenden Umsatz.

Die Aktie am Nadelöhr ist inzwischen hervorragend platziert, bietet jedoch noch eine gute, langfristige Chance. Derzeit beläuft sich die Marktkapitalisierung auf 23 Mrd. US-Dollar. Wenn wir bedenken, dass der globale digitale Werbemarkt ein weltweites Potenzial im höheren dreistelligen Milliarden-US-Dollar-Bereich hat, so sehen wir: Die bislang erreichte Wettbewerbsposition in diesem gigantischen Markt könnte sich weiterhin auszahlen.

Roku: Der Gatekeeper!

Roku wird des Öfteren als Gatekeeper bezeichnet. Für mich ist das ein Synonym für eine Aktie am Nadelöhr. Der Markt ist dabei das Streaming und während sich viele Investoren auf Content und Netflix, Walt Disney und Co. konzentrieren, so glaube ich: Wer die Infrastruktur beherrscht, der kann doppelt und dreifach profitieren.

Im Moment kämpft Roku mit rückläufigen Werbeerlösen und einem schwächelnden Hardware-Segment. Die Kehrseite ist jedoch, dass Roku sich in den USA einen Marktanteil von ca. einem Drittel (gemessen an neu verkauften TV-Geräten) gesichert hat und darauf aufbauen kann. Mehr als 65 Mio. Verbraucher starten ihre eigenen Streaming-Erlebnisse auf der gleichnamigen Plattform. Das heißt, dass das Management diese Nutzerbasis entsprechend monetarisieren und teilweise lenken kann.

Roku arbeitet daran, das eigene Angebot bestmöglich zu nutzen. Im Streaming-Segment über den Ausbau der Content-Basis. Aber eben auch durch digitale (programmatische) Werbung und mehr. Wenn das Management diese Position als Gatekeeper richtig ausspielt, so sehe ich langfristig und global ein bedeutend größeres Marktpotenzial, als es die momentan 7,1 Mrd. US-Dollar vermuten lassen.

