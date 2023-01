AMERICAN AIRLINES - Aktie erreicht langfristigen Abwärtstrend

American Airlines Group Inc. - WKN: A1W97M - ISIN: US02376R1023 - Kurs: 16,260 $ (Nasdaq)

Einen regelrechten Raketenstart ins neue Jahr legte der arg gebeutelte Airline-Sektor aufs Parkett. Aktien wie American Airlines liegen seit dem Jahreswechsel fast 28 % vorne. In der Spitze waren es bereits fast 40 %. Wie ist das Zahlenwerk von American Airlines ausgefallen und wie sind die Aussichten für die kommenden Jahre?

Die Ergebnisse für das abgelaufene vierte Quartal können sich sehen lassen. War im Schlussquartal des Krisenjahres 2021 noch ein Verlust von 931 Mio. USD oder 1,44 USD je Aktie angefallen, erzielte die Airlines von Oktober bis Dezember 2022 ein Plus von 803 Mio. USD oder 1,14 USD je Aktie. Bereinigt waren es 1,17 USD je Aktie und damit 0,03 USD mehr als der Markt erwartet hatte. Der Quartalsumsatz verbesserte sich auf 13,19 Mrd. USD und lag damit sogar über dem Vor-Corona-Niveau des vierten Quartals 2019.

Für das erste Quartal 2023 erwartet das Management, dass die Kapazität gegenüber dem ersten Quartal 2022 um 8 bis 10 % zunehmen wird. Auf Gewinnbasis gehen die Verantwortlichen vom Break-even aus. Gewinn ist das eine, Verschuldung das andere. Wie viele durch Corona gebeutelte Firmen musste American Airlines in den Krisenjahren Schulden aufnehmen. Inzwischen sind die langfristigen Schulden auf über 32 Mrd. USD regelrecht explodiert. Dem stehen Cash und kurzfristige Anlagen von rund 9 Mrd. USD gegenüber.

Analysten erwarten für das Jahr 2023 eine Verbesserung des Umsatzes auf 51,7 Mrd. USD und ein Ergebnis je Aktie von 1,79 USD. Der Free Cashflow soll sich auf gut 700 Mio. USD verbessern. 2024 soll das Ergebnis deutlich auf 2,80 USD je Aktie und der Free Cashflow auf 1,8 Mrd. USD steigen.

Knackt die Aktie den Abwärtstrend?

Während das Zahlenwerk und die Prognose wenig spektakulär ausgefallen sind, ist die charttechnische Situation hochspannend. Die Rally der ersten Handelswochen 2023 brachte die Aktie von American Airlines wieder zurück an den langfristigen Abwärtstrend. Schafft die Aktie es in den kommenden Wochen, sich über der Trendlinie und dem Hoch bei 17,64 USD zu etablieren, wären Folgegewinne in Richtung 20,65 USD möglich. In einem äußerst optimistischen Szenario könnte die Aktie auf Sicht von Monaten auch die Hochs bei gut 26 USD ansteuern.

Solange der Trend aber nicht gebrochen wird, sind Long-Spekulationen mit Vorsicht zu genießen.

Fazit: Der Airlinesektor im Allgemeinen und die Aktie von American Airlines im Speziellen sind klassische Comebackplays nach der Coronakrise. Allerdings lastet inzwischen ein enormer Schuldenberg auf dem Konzern und die Zahl der Aktien liegt rund 50 % über den Niveaus von vor Corona. Anleger, die auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung setzen möchten, können Anfangspositionen aufbauen, sollten diese aber erst ausbauen, wenn der Bruch des langfristigen Abwärtstrends geschafft ist.

Jahr 2022e* 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 48,98 51,72 53,63 Ergebnis je Aktie in USD 0,33 1,79 2,80 KGV 49 9 6 Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

American Airlines-Aktie (Wochenchart)

