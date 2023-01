Dividendenjäger aufgepasst! Bei diesen Aktien winken steigende Ausschüttungen

Auf die starken Kursverluste des vergangenen Jahres folgen in diesem Jahr bisher starke Kursgewinne. Bei den Dividenden könnte das eine oder andere Unternehmen angesichts der schwächelnden Konjunktur aber vorsichtig werden. Aber nicht jede Aktie wird dieses Schicksal teilen. Bei vielen Unternehmen laufen die Geschäfte weiter auf Hochtouren und das dürfte sich auch in der Ausschüttung widerspiegeln.

Steigende Dividende voraus

Hier sind zwei Aktien, die eine attraktive Dividendenrendite bieten und die Ausschüttung in diesem Jahr wahrscheinlich weiter erhöhen werden.

Coca-Cola

Der erste Kandidat ist die Coca-Cola-Aktie (WKN: 850663). Nicht viele Unternehmen können mit einer so beeindruckenden Dividendenhistorie glänzen wie der amerikanische Getränkeriese. Im letzten Jahr wurde die Dividende das 60. Jahr in Folge angehoben. Aktuell zahlt der Konzern 1,76 US-Dollar je Aktie pro Jahr. Beim aktuellen Aktienkurs von 60,71 US-Dollar ergibt das eine Dividendenrendite von 2,9 % (Stand 26.01.2023, relevant für alle Kurse).

Traditionell wird die Dividendenerhöhung im Februar beschlossen. Schon im nächsten Monat dürfte die Rendite also ein weiteres Stück ansteigen. Dank des extrem stabilen Geschäftsmodells stehen die Chancen gut, dass der Konzern die Dividende auch noch weitere 60 Jahre anheben wird.

Die langfristigen Ziele des Konzerns sehen zumindest ein Umsatzwachstum von bis zu 6 % pro Jahr vor. Der Gewinn je Aktie soll sogar um bis zu 9 % pro Jahr steigen. Das lässt jede Menge Spielraum für Dividendenerhöhungen und Aktienrückkäufe.

Allianz

Kommen wir damit zum zweiten Kandidaten, der Allianz-Aktie (WKN: 840400). Das Geschäft der Allianz als einem der weltweit größten Versicherungskonzerne ist deutlich schwankungsanfälliger als das von Coca-Cola. Aber auch die Allianz ist hochprofitabel und kann zudem mit einer sehr viel höheren Dividendenrendite überzeugen.

Im letzten Jahr wurden ganze 10,80 Euro je Aktie ausgezahlt. Beim aktuellen Aktienkurs von 221,70 Euro ergibt das eine Rendite von knapp 4,9 %. Zwar kann die Allianz nicht auf eine jahrzehntelange Tradition jährlich steigender Dividenden zurückblicken. Aber zumindest ist die Ausschüttung in den meisten Jahren seit 2008 gestiegen. Und noch dazu gab es in diesem Zeitraum keine einzige Kürzung.

Die Allianz hat aber offenbar vor, die Dividendenhistorie ordentlich aufzupolieren. Denn vor etwa einem Jahr hat sich der Konzern das ambitionierte Ziel gesetzt, die Dividende jedes Jahr um mindestens 5 % zu erhöhen. Deshalb ist davon auszugehen, dass die Ausschüttung in diesem Jahr mindestens 11,34 Euro je Aktie betragen wird. Damit steigt die Rendite beim aktuellen Aktienkurs auf mindestens 5,1 %.

Obendrauf kauft die Allianz seit Jahren fleißig eigene Aktien zurück. Im November wurde ein weiteres Rückkaufprogramm im Umfang von 1 Mrd. Euro beschlossen, das bis Ende dieses Jahres läuft. Über diese Aktienrückkäufe verringert sich die Zahl der ausstehenden Aktien Jahr für Jahr. Kauft man jetzt Allianz-Aktien, besitzt man deshalb im nächsten Jahr einen größeren Anteil an dem Konzern als heute. Und das ganz ohne selbst auch nur einen Cent dafür aufwenden zu müssen!

