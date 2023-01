APPLIED MATERIALS - Aktie kurz vor weiterem Kaufsignal

Applied Materials Inc. - WKN: 865177 - ISIN: US0382221051 - Kurs: 112,500 $ (Nasdaq)

Die Aktie von Applied Materials markierte im Januar 2002 ihr aktuelles Allzeithoch bei 167,00 USD. Anschließend setzte eine starke Abwärtsbewegung ein, welche den Wert auf 71,12 USD und damit fas auf das alte Allzeithoch aus dem Februar 2020 bei 69,44 USD führte.

Im Oktober 2022 drehte der Aktienkurs wieder nach oben, durchbrach am 07. November 2022 den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch und kletterte anschließend auf ein Hoch bei 116,09 USD. Nach einem Rücksetzer auf 93,67 USD zog der Aktienkurs zuletzt wieder an und erreichte am Donnerstag fast das Hoch bei 116,09 USD. Am Freitag musste der Wert einen kleinen Rückschlag hinnehmen.

Die nächsten wichtigen Unterstützungen liegen im Bereich um 104,88-104,70 USD und bei 93,67 USD.

Weitere Kaufwelle, wenn …

Sollte die Aktie des Halbleiterwertes Applied Materials über 116,09 USD ausbrechen, wäre eine weitere Rally in Richtung 135,72 USD möglich. Rücksetzer gen 104,88-104,70 USD würden die Chancen auf einen Ausbruch über dieses Hoch nicht wesentlich mindern.

Fällt der Wert aber unter 104,70 USD, dann ergäbe sich ein kurzfristiges Verkaufssignal. Die Aktie könnte dann auf 93,67 USD abfallen. Zudem würde mit diesem Verkaufssignal ein Doppeltop drohen. Dieses wäre aber erst mit einem Rückfall unter 93,67 USD vollendet. Das rechnerische Ziel läge dann bei 75,59 USD.

Fazit: Die Aktie von Applied Materials hat eine gute Chance, ein Fortsetzungssignal für die Rally seit Oktober auszubilden und noch einmal knapp 17 % zuzulegen.

