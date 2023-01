EQS-News: beaconsmind AG: Kaffeehauskette in Indien setzt bei Expansion auf beaconsmind-Lösung

EQS-News: beaconsmind AG / Schlagwort(e): Sonstiges

beaconsmind AG: Kaffeehauskette in Indien setzt bei Expansion auf beaconsmind-Lösung



beaconsmind AG: Kaffeehauskette in Indien setzt bei Expansion auf beaconsmind-Lösung Zürich, Schweiz – 30. Januar 2023 – Die beaconsmind AG (ISIN: CH0451123589 – Ticker: MLBMD), ein führender SaaS-Anbieter im Bereich Location-Based Marketing (LBM) & Analytics, hat in der Wachstumsregion Indien eine der am schnellsten wachsenden Kaffeehausketten als neuen Kunden gewonnen. Damit setzt sich die weiterhin hohe Nachfrage nach den innovativen standortbasierten Marketinglösungen von beaconsmind fort. Die Kaffeehauskette betreibt aktuell in zehn indischen Städten Cafés und will bis Ende 2023 die Anzahl der Cafés auf rund 300 in über 20 Städten erhöhen. Durch den Einsatz der beaconsmind Suite Software in Verbindung mit der App der Kaffeehauskette erschließt das Unternehmen neue individualisierte Marketing- und Kommunikationskanäle. Dank der Verknüpfung digitaler Daten und Daten aus den stationären Shops kann die Kaffeehauskette Kunden personalisierte Angebote an sämtlichen Berührungspunkten unterbreiten und so die Customer Experience weiter verbessern. Über die firmeneigene App werden Nutzern zahlreiche Benefits, Treue- und Abonnementprogramme sowie aktuelle Angebote geboten. Zudem können Nutzer über die App, Kaffee, Röstereibedarf wie Coffeebags und Merchandising-Artikel erwerben, ihre Treuekarten zum Bezahlen aufladen und sich zu verschiedenen Events und Kursen anmelden. Schon heute zählt die App des Unternehmens mehrere zehntausend registrierte Nutzer. Max Weiland, CEO von beaconsmind: „Indien ist eine der von uns definierten Wachstumsregionen für beaconsmind. Wir freuen uns darauf, eine der am schnellsten wachsenden Kaffeehausketten bei ihrem Wachstumspfad begleiten zu können und gemeinsam neue Impulse für die künftige Entwicklung des Unternehmens zu setzen. Der Einzelhandel in Indien investiert derzeit viel in neue Technologien und Shop-Infrastruktur. Bis 2030 sehen Experten einen Anstieg des Marktvolumens im Einzelhandel auf rund USD 1,5 Billionen. Für uns ergeben sich hieraus hochattraktive Wachstumschancen im Bereich LBM-Lösungen. Entsprechend zuversichtlich sind wir für unsere Entwicklung in diesem so interessanten Wachstumsmarkt.“ Über beaconsmind Die beaconsmind AG wurde 2015 in der Schweiz gegründet und ist ein Pionier auf dem Gebiet der Location-Based-Marketing-Software (LBM) im Bereich Retail. Durch die Ausstattung von Geschäften mit Bluetooth Beacons, die Kunden präzise orten und identifizieren, und durch die Integration der Software Suite, eröffnet beaconsmind Einzelhändlern einen brandneuen Kanal zur Interaktion mit ihren Kunden. Mit der Lösung von beaconsmind können Einzelhändler digitales und physisches Einkaufen miteinander verknüpfen und so die Lücke zwischen Off- und Online schließen. Die Aktien der Gesellschaft (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD) notieren an der Frankfurter Börse mit XETRA-Handel und der Euronext in Paris. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.beaconsmind.com Kontakt Unternehmen

beaconsmind AG, Stäfa (Schweiz)

Max Weiland, Gründer & CEO

maxweiland@beaconsmind.com

Tel.: +41 44 380 73-73

Kontakt für Wirtschafts- und Finanzpresse

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)

Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

beaconsmind@edicto.de

Tel.: +49 69 905 505-54

