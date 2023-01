Aktien Europa Schluss: Starker Januar endet versöhnlich - Warten auf Fed und EZB

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Börsenindizes haben sich am Dienstag dank Rückenwinds aus New York einigermaßen versöhnlich aus dem Handel verabschiedet. Die Kaufbereitschaft hielt sich vor den wichtigen Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed sowie der Europäischen Zentralbank aber in Grenzen.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schaffte es mit den freundlichen US-Börsen erst spät ins Plus und schloss 0,12 Prozent fester bei 4163,45 Punkten. Damit ging ein guter Börsenmonat recht unspektakulär zu Ende - nach dem schwachen Vorjahr konnte sich der Leitindex der Eurozone im Januar um fast zehn Prozent erholen. Der französische Cac 40 verzeichnete am Dienstag bei 7082,42 Punkten letztlich ein minimales Tagesplus von 0,01 Prozent, wogegen der britische FTSE 100 um 0,17 Prozent auf 7771,70 Zähler nachgab./gl/jha