Nike: Kernwiderstand könnte fallen!

Der Gegenwind für Nike durch einen starken US-Dollar dürfte bereits seinen Höhepunkt überschritten haben. Dies verdeutlichen auch die jüngsten Zahlen des US-Sportartikelherstellers. Die am 20. Dezember veröffentlichten Ergebnisse für das zweite Quartal 2022/23 konnten die Erwartungen des Marktes deutlich übertreffen. Der Kurs schnellte am Folgetag um knapp 17 Prozent nach oben. Auch die Tage nach der Veröffentlichung waren von Kurszuwächsen geprägt. Positiv für den Ausblick wirken sich neben eines schwächeren US-Dollar auch die Wiedereröffnung in China aus. Obwohl Titel des zyklischen Konsums im gegenwärtigen Umfeld eher gemieden werden, könnte Nike eine Ausnahme darstellen. Aufgrund der starken Marke und des Wachstums im Onlinegeschäft eröffnet sich hier weiteres Aufwärtspotenzial.

Zum Chart

Vom All Time High am 5. November 2021 bei 179,10 US-Dollar gab der Aktienkurs in Form eines Abwärtstrends deutlich nach. Am 30. September 2022 notierte das Papier nur noch bei 82,50 US-Dollar, was einem Verlust in der Spitze von knapp 52 Prozent entspricht. Die darauffolgende Erholung hat sich um 52 Prozent bis zum Kernwiderstand mit einem Kurs von 125,55 US-Dollar erstreckt. Der Kernwiderstand wurde am 6. Januar 2023 erstmals getestet, bis dato aber nicht nachhaltig über- oder unterschritten. Wird der Widerstand signifikant überschritten, könnte sich der Kurs bei 139,32 US-Dollar einpendeln. Bei einem sinkenden Kursverlauf wartet die Unterstützung bei 105,31 US-Dollar. Im Geschäftsjahr 2024/25 wird mit einem Gewinn pro Aktie von 5,33 US-Dollar gerechnet, was das erwartete KGV in diesem Jahr auf 22,03 senkt. In Anbetracht der Fähigkeit Nikes zu wachsen und der Bereitschaft der Anleger höhere KGVs zu tolerieren, könnte eine Positionierung auf der Long-Seite angebracht sein.