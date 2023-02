DAX-FLASH: Unsicherheit über weiteren Notenbankkurs bremst

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor den kurz bevorstehenden Zinsentscheidungen der großen Notenbanken dürften sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte weiter zurückhalten. Für den Leitindex Dax, der am Vortag nach einem Test der 15 000-Punkte-Marke unter dem Strich doch noch auf der Stelle getreten war, zeichnet sich am Mittwoch ein moderates Plus ab. Der Broker IG taxiert den Index knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Handel 0,15 Prozent höher auf 15 150 Punkte. Der Börsenmonat Januar war mit einem Gewinn von knapp 8,7 Prozent oder rund 1200 Dax-Punkten ein erfreulicher Jahresauftakt.

Am Abend nach dem Ende des Xetra-Handels gibt die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung bekannt, gefolgt von der Europäischen Zentralbank und der Bank of England am Donnerstag. Die Signale stehen auf weitere Zinserhöhungen angesichts einer unverändert hohen Inflation und eines starken Arbeitsmarktes in den USA.

Die Fed dürfte das Tempo der Zinserhöhungen allerdings drosseln. "Gleichzeitig wird Fed-Chef Powell die Pressekonferenz nutzen, um dem Markt zu signalisieren, dass der Kampf gegen die Inflation noch nicht vorbei ist", schrieben Tiffany Wilding und Allison Boxer, Ökonomen des Vermögensverwalters Pimco./bek/mis