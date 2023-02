Dschungelcamp und 'DSDS' bescheren RTL besonders starken TV-Januar

KÖLN (dpa-AFX) - Quotenstarke Shows wie "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", "Wer wird Millionär?" und "Deutschland sucht den Superstar" haben RTL einen starken Jahresauftakt beschert. Bei den für Werbeumsätze wichtigen 14- bis 49-Jährigen lag der Privatsender mit 13,6 Prozent Marktanteil deutlich vorne, wie er am Mittwoch in Köln mitteilte. Das Erste erreichte in dieser Altersgruppe 7,9 Prozent, das ZDF 7,4 Prozent. RTL selbst setzt stark auf die 14- bis 59-Jährigen und war auch dort mit einem Monatsmarktanteil von 12,0 Prozent Marktführer und so stark wie seit Januar 2020 nicht mehr. Hier lag das ZDF bei 10,0 Prozent und das Erste bei 9,1 Prozent.

Im Gesamtpublikum ab drei Jahren lag RTL mit 9,5 Prozent auf Platz drei hinter dem ZDF (15,5 Prozent) und dem Ersten (12,2 Prozent)./bok/DP/jha