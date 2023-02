EQS-News: Cannovum AG: Cannovum AG gründet Anbau-Allianz für Genusscannabis in Deutschland

EQS-News: Cannovum AG / Schlagwort(e): Joint Venture

Die Cannovum AG (Börsen Frankfurt/Xetra, Düsseldorf, München, Hamburg, Berlin, gettex: ISIN DE000A2LQU21) gründet die Premium Anbau-Allianz für Cannabis als Genussmittel in Deutschland. Ziel der Anbau-Allianz: Aufbau des Netzwerks aus Unternehmen und Partnern, das sich zu einer starken Interessenvertretung der Cannabisbranche entwickelt und mit der kommenden Legalisierung schnell in der Lage ist, den Bedarf an hochwertigem legalem Cannabis in Deutschland zu decken. Premium-Gründungspartner ist Tim Spieker, Inhaber des Unternehmens Hortensien Spieker. Die Allianz aus Anbau-, Technologie- und Vertriebsexperten ist wichtig für den deutschen Cannabismarkt, da den Planungen der Bundesregierung zufolge Cannabis als Genussmittel nur hierzulande angebaut werden darf. Auf diese Weise entstehen zwar ein Markt mit einem Volumen von bis zu acht Milliarden Euro und potenziell auch 27.000 neue Arbeitsplätze. Bei einem geschätzten Bedarf von rund 400 Tonnen Cannabis pro Jahr wird es dauern, bis deutsche Produzenten diesen Markt vollständig bedienen können. Fachleute gehen von einer enormen Nachfrage aus. Diese Nachfrage kann nur von vorbereiteten, starken Unternehmen verlässlich und nachhaltig gedeckt werden. Deshalb trägt Cannovum durch die Partnerschaft mit Fachbetrieben in der Anbau-Allianz dazu bei, dass die Menschen in Deutschland sehr viel schneller auf kontrollierte, hochwertige und nachhaltig hergestellte Cannabisprodukte zugreifen können. Möglich wird das unter anderem durch den Austausch von Wissen und Erfahrungen sowie den gemeinsamen Einsatz für die Anliegen der Anbaubetriebe. Ein ökologische und klimapositive Art des Anbaus steht im Vordergrund. „Wir sind davon überzeugt, dass die Zusammenarbeit von Unternehmen entscheidend ist, um den legalen Cannabisanbau in Deutschland zu fördern“, sagt Pia Marten, Co-Gründerin und CEO der Cannovum AG. „Durch die Gründung der Allianz möchten wir einen Beitrag dazu leisten, dass sich die Branche weiterentwickeln und schnell den Bedarf an Genusscannabis, der im Zuge der Legalisierung entstehen wird, decken kann.“ Gründungsmitglied der Anbau-Allianz ist neben Cannovum ein weiterer versierter und starker Partner, das führende Gartenbauunternehmen Hortensien Spieker. Inhaber Tim Spieker bereitet bereits einen eigenen, separaten Standort mit neuen Flächen für die Legalisierung vor und wird im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten und Richtlinien voraussichtlich bis zu 10,8 Tonnen Cannabis pro Jahr auf nachhaltige, CO2-positive und damit klimapositive Art anbauen. „Wir möchten mit unserer Erfahrung und unserem hohen Qualitätsanspruch dazu beitragen, dass Menschen in Deutschland ein sicheres Premium-Produkt konsumieren können“, sagt Tim Spieker. „Wir freuen uns daher sehr, dass wir mit Cannovum eine auf Augenhöhe liegende Partnerschaft eingehen, um unsere Blüten gemeinsam in hochwertige Produkte verarbeiten und in den Vertrieb bringen zu können.“ Der bisherige Pflanzenbetrieb von Hortensien Spieker läuft unabhängig von den Cannabis-Plänen weiter. Hortensien Spieker plant, seine Cannabisblüten exklusiv an Cannovum zu vertreiben. Dies ist jedoch keine Voraussetzung für Unternehmen, um Teil der Anbau-Allianz zu werden. Interessierte Betriebe finden auf www.anbauallianz.de weitere Informationen. Kontakt: Klaus Madzia, IR & PR, Cannovum AG Telefon +49 30 3982 163 62, klaus.madzia@cannovum.com Die Cannovum AG ist das erste deutsche voll lizenzierte Cannabis-Unternehmen, das an der Börse gelistet ist. Die Aktien werden auf den Handelsplätzen der Börsen Frankfurt/Xetra, Düsseldorf, München, Berlin, Hamburg und gettex gehandelt. Die Cannovum AG ist bereit für die Legalisierung von Cannabis und bestens vorbereitet: sowohl für den Verkauf über Apotheken als auch über lizenzierte Fachgeschäfte und den Online-Versand. Über die Tochtergesellschaft Cannovum Health eG ist sie ein voll lizenzierter pharmazeutischer Großhändler, Importeur und Hersteller hochwertiger medizinischer Cannabisprodukte mit Sitz in Berlin. Schon heute ist die Cannovum AG ein Marktführer im Medizinalcannabis-Bereich. Aktuell ist das Unternehmen dazu tätig im Import von hochqualitativen cannabinoiden Ausgangsstoffen, medizinisch-wissenschaftliche Aufklärung und den flächendeckenden Vertrieb für einen vereinfachten und gerechten Zugang zu cannabis-basierten Therapien. Weitere Informationen finden Sie unter https://cannovum.de/investor-relations Über Hortensien Spieker Der Familienbetrieb Spieker aus Ibbenbüren produziert seit 2014 auf nachhaltige Art Hortensien und Eukalyptus. Mit einer Anbaufläche von über sieben Hektar und einem Absatz von fast einer Million Pflanzen gehört er zu den größten Anbietern Deutschlands. Zu seinen Kunden zählen sowohl Baumärkte und Handelsunternehmen als auch Privatpersonen. 2022 hat er den Business Hero Award für Nachhaltigkeit gewonnen.

