Original-Research: PNE AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: PNE AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PNE AG Unternehmen: PNE AG ISIN: DE000A0JBPG2 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 02.02.2023 Kursziel: 26,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 15.12.2022: Hochstufung von Reduzieren auf Hinzufügen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie auf BUY herauf und bestätigt sein Kursziel von EUR 26,00. Zusammenfassung: Morgan Stanley Infrastructure/Photon Management führen keine Gespräche mehr mit potenziellen Interessenten über eine Übernahme der gesamten von Photon Management gehaltenen Beteiligung an der PNE AG. In einer Stimmrechtsmitteilung vom 19. Januar teilte PNE mit, dass Morgan Stanley/Photon ihren Anteil von 39,8% auf 44,2% erhöht haben. Wir gehen davon aus, dass potenzielle Investoren nicht bereit waren, den hohen Marktpreis zu zahlen (Marktkapitalisierung: >EUR1,5 Mrd.). Wir sind jedoch der Meinung, dass die hohe Bewertung gerechtfertigt ist und sehen weiteres Aufwärtspotenzial, da wir glauben, dass PNE ihre beschleunigte Wachstumsstrategie 'Scale up 2.0', die sie im November 2022 erstmals vorgestellt hat, erfolgreich umsetzen wird. Die Hauptziele der Strategie sind (1) die Steigerung des EBITDA auf >EUR150 Mio. (2021: EUR33 Mio.), (2) der Ausbau des eigenen Ökostrom-Portfolios von 319 MW (Ende 2022) auf bis zu 1.500 MW/MWp (geplante Investitionen: EUR1,6 Mrd.), (3) die Erweiterung der Projektpipeline auf >20 GW/GWp (9M/22: 11,4 GW/GWp) und der Verkauf von durchschnittlich ~600 MW an Projekten pro Jahr, sowie (4) die Erweiterung der betreuten Kapazität für Wind- und PV-Projekte im Service-Segment von 2.200 MW auf mehr als 3.500 MW. Eine aktualisierte Sum-of-the-Parts-Bewertung ergibt immer noch ein Kursziel von EUR26. Aufgrund des Kurseinbruchs nach der Ankündigung von Morgan Stanley stufen wir die Aktie von Add auf Buy hoch, da das Aufwärtspotenzial nun mehr als 25% beträgt. First Berlin Equity Research has published a research update on PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal upgraded the stock to BUY and maintained his EUR 26.00 price target. Abstract: Morgan Stanley Infrastructure/Photon Management are no longer pursuing talks with potentially interested parties regarding an acquisition of the entire stake in PNE AG held by Photon Management. In a voting rights announcement of 19 January, PNE stated that Morgan Stanley/Photon have increased their stake from 39.8% to 44.2%. We believe that potential investors were unwilling to pay the then prevailing market price (market cap: >EUR1.5bn). However, we argue that the high valuation is justified and see further upside potential as we believe that PNE will successfully execute its accelerated growth strategy 'Scale up 2.0', which it first presented in November 2022. By 2027, the strategy's main targets are to (1) increase EBITDA to >EUR150m (2021: EUR33m), (2) expand the own green power plant portfolio from 319 MW (end 2022) to up to 1,500 MW/MWp (planned CapEx: EUR1.6bn), (3) expand the project pipeline to >20 GW/GWp (9M/22: 11.4 GW/GWp) and sell an average of ~600 MW of projects p.a., and (4) expand the Service segment's wind and PV projects management capacity from 2,200 MW to more than 3,500 MW. An updated sum-of-the-parts valuation yields an unchanged EUR26 price target. Due to the share price slump following Morgan Stanley's announcement, we upgrade our rating from Add to Buy, as the upside potential is now >25%. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/26337.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °