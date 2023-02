EQS-Adhoc: Biohacks Functional Food SE erhöht Stammkapital

EQS-Ad-hoc: INNODIO SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Biohacks Functional Food SE erhöht Stammkapital



08.02.2023 / 16:58 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Insiderinformation gem. Art. 17 MAR

Biohacks Functional Food SE erhöht Stammkapital

Düsseldorf, 8. Februar 2023. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung der Biohacks Functional Food SE (ISIN: DE000A3DCV25) geben bekannt, dass das Stammkapital der Gesellschaft durch Sacheinlage der Biohacks (Deutschland GmbH) um 50.000.000,00 Euro auf nun 50.250.000,00 Euro erhöht wurde.

Weitere Informationen unter: www.biohacksfunctionalfood.de

Kontakt:

Biohacks Functional Food SE

Königsallee 60F

40212 Düsseldorf

Telefon: +49 211 94 25 08 60

E-Mail: info@biohackscompany.com

Über Biohacks Functional Food

Biohacks Functional Food konzentriert sich auf den wachstumsstarken Bereich der Functional Foods. Dabei entwickelt und vermarktet das Unternehmen vegane Produkte in Bio-Qualität mit hoher Funktionalität. Das Unternehmen will Menschen dabei helfen, körperlich und mental ihr höchstes Potenzial abzurufen. Dafür kombiniert das Unternehmen Wissen mit Daten und technischen Hilfsmitteln. Die Produkte der Biohacks Functional Food der Marke „SPIRIT“ werden über Online-Plattformen und in rund 4.000 Filialen renommierter Einzelhändler in Deutschland und Österreich verkauft. Die Aktien der Gesellschaft sind im Freiverkehr der Düsseldorfer Börse gelistet.