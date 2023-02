APA ots news: Drei Erdbebenhilfe: Alle Anrufe und SMS von Österreich in die Türkei + Syrien ab 6. bis inkl 15. Februar kostenfrei.

Wien (APA-ots) - Drei CEO Rudolf Schrefl: "Die erschütternden Bilder nach dem Erdbeben in der Türkei und Syrien haben uns alle tief getroffen. Wir wissen, dass viele Kunden und Kollegen Familie und Freunde in den betroffenen Gebieten haben. Es ist für sie alle wichtig, in Verbindung zu bleiben und dabei wollen wir sie unterstützen." Deshalb wird Drei alle Handygespräche und SMS aus Österreich in die Türkei und nach Syrien, ab dem 6. bis inkl. 15. Februar 2023 nachträglich auf der nächsten oder spätestens übernächsten Rechnung gutschreiben.* Mehr auf www.drei.at/erdbeben-hilfe Zwtl.: Drei Hilft: UNICEF-Nothilfe für Kinder in der Türkei und Syrien Gleichzeitig unterstützt Drei mit seiner sozialen Initiative Drei Hilft mit einem Spendenaufruf die Arbeit der UNICEF Österreich. UNICEF ist in beiden Ländern bereits vor Ort, um Kinder und Familien in Not zu helfen und die grundlegende Versorgung sicherzustellen. Via SMS und die Drei Hilft Facebook Seite bittet Drei Hilft um Spenden für UNICEF Österreich. Mehr auf https://unicef.at/drei-hilft/ * Gilt auch für Kunden der Submarken eety und Lidl Connect. Über Drei. Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 866 Mio. Euro. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Nach dem ersten, echten, zusammenhängenden 5G Netz Österreichs im Juni 2019 in Linz startete Drei im September 2022 den kommerziellen Betrieb von Österreichs erstem 5G Standalone Netz. Mit den neuen Fix-Tarifen bietet der Komplettanbieter Mobilfunk-Internet erstmals mit Bandbreitengarantie an. Im Jänner 2023 erhielt das Unternehmen zum vierten Mal in Folge den Ookla Speedtest AwardTM für das schnellste 5G Netz des Landes. Mehr auf www.drei.at Rückfragehinweis: Hutchison Drei Austria Gmbh Tom Tesch Pressesprecher +43 (0) 50 660 33700 tom.tesch@drei.com www.drei.at/Presse Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0089 2023-02-09/12:02