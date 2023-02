EQS-Adhoc: Fresenius SE & Co. KGaA: Fresenius SE & Co. KGaA bestätigt Prüfung einer Dekonsolidierung von Fresenius Medical Care durch Rechtsformwechsel in Aktiengesellschaft

EQS-Ad-hoc: Fresenius SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges

Fresenius SE & Co. KGaA: Fresenius SE & Co. KGaA bestätigt Prüfung einer Dekonsolidierung von Fresenius Medical Care durch Rechtsformwechsel in Aktiengesellschaft



09.02.2023 / 16:24 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Fresenius SE & Co. KGaA ("Emittentin") prüft im Rahmen des vom Vorstandsvorsitzenden Michael Sen initiierten "strategic review" auch eine Dekonsolidierung ihrer Tochtergesellschaft Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA ("FMC"), unter anderem im Wege eines Formwechsels in eine Aktiengesellschaft.



Die Else Kröner-Fresenius-Stiftung, die sämtliche Anteile an der Komplementärin der Emittentin hält, hat der Emittentin mitgeteilt, dass sie die Pläne für eine Dekonsolidierung der FMC im Wege eines Formwechsels in eine Aktiengesellschaft zustimmend zur Kenntnis genommen hat. Die Emittentin weist aber darauf hin, dass die Prüfung der Maßnahmen noch nicht abgeschlossen ist und die notwendigen Entscheidungen der zuständigen Gremien im Konzern noch ausstehen.



Fresenius SE & Co. KGaA,

vertreten durch Fresenius Management SE,

Der Vorstand



Bad Homburg v.d.H., 9. Februar 2023



Mitteilende Person:

Markus Georgi

Senior Vice President Investor Relations & Sustainability

T: +49 (0) 6172 608-2485

markus.georgi@fresenius.com



Ende der Mitteilung 09.02.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com