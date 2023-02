IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations - Arcadia Minerals: Offtake-Deal mit HeBei-Konzern würde neue Chancen eröffnen

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations - Arcadia Minerals: Offtake-Deal mit HeBei-Konzern würde neue Chancen eröffnen

Die HeBei Xinjian Construction-Gruppe verhandelt mit Arcadia Minerals über eine Partnerschaft für deren Swanson-Tantal-Projekt in Namibia. Im Ergebnis könnten die Chinesen das Projekt komplett finanzieren oder gar übernehmen. Alle Varianten würden Arcadia Minerals neue Optionen für die anderen Projekte in Namibia eröffnen.

Arcadia Minerals ist breit aufgestellt. In Namibia hat man sich mehrere Rohstoffprojekte mit Fokus auf Batteriemetalle gesichert. Im Blickfeld steht sicherlich das Bitterwasser Lithiumprojekt, da es möglicherweise das größte Potenzial verspricht. Am weitesten entwickelt ist allerdings das Swanson-Projekt des Unternehmens. Dabei steht Tantal im Mittelpunkt. Das Metall ist insbesondere als Werkstoff für die Chipindustrie unerlässlich, was an seiner Leitfähigkeit, Härte und Beständigkeit liegt. Dies gilt insbesondere auch mit Blick auf die neuen Chipfabriken, die derzeit in Nordamerika und Europa geplant werden.

Arcadia Minerals wollte ursprünglich zum Jahresende hin eine endgültige Machbarkeitsstudie für das Vorkommen vorlegen. Doch die hat das Management auf das erste Quartal 2023 verschoben. Der Grund hierfür ist allerdings positiver Natur. Denn der Konzern HeBei Xinjian Construction CC ist auf das australische Unternehmen zugekommen. Das chinesische Unternehmen verhandelt mit Arcadia über eine Partnerschaft. Konkret geht es um ein Offtake-Agreement für das Swanson-Projekt, bei der ein Teil der künftigen Tantal-Produktion vorab verkauft wird, um so einen Teil der Finanzierungskosten für den Minenbau zu tragen.

Daneben aber könnten die Chinesen auch den Bau der Mine selbst finanzieren, was vieles für Arcadia Minerals einfacher machen würde. Denkbar ist auch eine direkte Beteiligung an der Mine, was wiederum frische Cashflows bescheren würde. Dass die Chinesen es ernst meinen, liegt vor allem an dem Potenzial der Mine. Swanson gilt als eines der hochgradigsten Tantal-Vorkommen der Welt. Die nach JORC-Standards erstellte angezeigte Mineralressource umfasst 1,439 Mio. Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 498 ppm Tantalpentoxid (Ta2O5) sowie einer abgeleiteten Mineralressource von 1,145 Mio. Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 472 ppm Tantalpentoxid.

Und es spricht noch einiges dafür, dass HeBei einen Deal unbedingt will. Denn das Unternehmen ist bereits bei der benachbarten Homestead Tantal- und Lithium-Mine eingestiegen. Noch dazu gibt es eine weitere Parallele: Auch auf Swanson befindet sich Lithium, an dem HeBei ebenfalls Interesse zeigt. Dementsprechend könnte es hier schneller als erwartet eine Vereinbarung geben.

Für die Aktionäre von Arcadia Minerals hätte eine wie auch immer vereinbarter Deal viele Vorteile. Im besten Fall fließt dem Unternehmen Geld zu, dass nicht nur für den Bau der Mine genutzt wird, sondern auch für die Weiterentwicklung der anderen Projekte. Nicht zuletzt rückt damit auch der Produktionsstart auf Swanson näher, wenn HeBei die Finanzierung des Baus übernehmen würde. Selbst ein kompletter Verkauf des Projekts würde Arcadia Minerals viele Möglichkeiten für die anderen Projekt ein Namibia eröffnen.

Klar ist, dass dann auch der Aktienkurs profitieren sollte. Dieser konnte Ende November nur kurz nach der Veröffentlichung des Interesses von HeBei anziehen. In der Spitze ist der Kurs seither um rund ein Sechstel zurückgegangen. Der Börsenwert von Arcadia Minerals beträgt aktuell nur rund 20 Mio. australische Dollar und weist somit deutliches Aufwärtspotenzial auf.

Arcadia Minerals

ISIN: AU0000145815

WKN: A3C7FG

www.arcadiaminerals.global

Land: Australien / Namibia

