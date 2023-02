WYNN RESORTS - Was ist denn hier los?

Wynn Resorts Ltd. - WKN: 663244 - ISIN: US9831341071 - Kurs: 103,620 $ (Nasdaq)

Wow! Hat die Aktie von Wynn Resorts aufgrund abartiger Volatilität gerade in der zweiten Jahreshälfte 2022 die Nerven der Anleger stark strapaziert, triumphieren die Bullen 2023 bislang auf ganzer Linie. Die Long-Vorstellung am 2. Januar kam folglich gerade zur richtigen Zeit. Inzwischen notiert das Papier wieder dreistellig und zählt zu den besten 35 Aktien im S&P 500 seit Jahresanfang. Gestern stellte das Management die Jahreszahlen 2022 vor.

Die wichtigste Nachrichte vorneweg: Wynn hat den Turnaround geschafft. So drehte das Ergebnis im vierten Quartal 2022 von -1,54 USD im Vorjahreszeitraum auf 0,29 USD. Der Umsatz blieb mit 1,00 Mrd. USD weitestgehend stabil. Auf Jahressicht kam Wynn auf Erlöse von 3,76 Mrd. USD und einen bereinigten Verlust je Aktie von 4,47 USD nach einem Verlust je Aktie von 6,12 USD im Jahr 2021.

CEO Craig Billings kommentiert: "Unsere Teams in Wynn Las Vegas und Encore Boston Harbor haben im vierten Quartal einen neuen Rekord für das bereinigte Immobilien-EBITDAR in unseren kombinierten nordamerikanischen Immobilien erzielt. Für das Gesamtjahr 2022 erwirtschafteten diese Immobilien einen bereinigten Immobilien-EBITDAR in Höhe von 1,04 Mrd. USD. In Macau fühlten wir uns geehrt, im Laufe des Quartals eine neue Glücksspielkonzession für weitere zehn Jahre erhalten zu haben, und freuen uns über eine bedeutende Rückkehr von Besuchern während der letzten Feiertage zum chinesischen Neujahr. Wir glauben, dass wir gut positioniert sind, um in Macaus nächster Wachstumsphase erfolgreich zu sein.“

Gerade in Macau läuft es wieder hervorragend. Die Spielumsätze von Wynn Macau sind verglichen mit den Vor-Corona-Zahlen des Jahres 2019 inzwischen wieder zu 95 bis 100 % erreicht. Die Hotelauslastungen liegen ebenfalls bei 96 und 100 % der 2019er-Niveaus.

Ob Wynn auf Gesamtjahressicht bereits schwarze Zahlen schreiben wird, ist dagegen ungewiss. Analysten erwarten aktuell einen Umsatzsprung auf 5,18 Mrd. USD und ein Ergebnis von -0,69 USD. 2024 soll Wynn wieder 3 USD je Aktie verdienen.

Mittel- bis langfristig noch mit Potenzial

Der Langfristchart der Aktie zeigt, dass durchaus noch Potenzial besteht, sollte der Wert die Aufwärtsbewegung fortsetzen können. Erst zwischen 140 und 150 USD warten massive Hürden aus den Hochs der vergangenen Jahre. Ein wichtiger Support notiert um 51 USD.

Im Tageschart gönnen sich die Bullen bislang kam Pausen. Konsolidierungen verlaufen flach. Die vorbörslichen Kurse deuten ein Erreichen des Zwischenhochs bei 107,58 USD an. Dort könnte es erneut zu Pausen im Aufwärtstrend kommen. Das nächste Etappenziel bildet der Bereich 117,40 bis 120,81 USD. Rücksetzer in Richtung 90 USD könnten nochmals Einstiegsgelegenheiten bieten. Vorgeschaltet dient bereits das Niveau um 100 USD als Unterstützung.

Fazit: Die Reopening-Spekulation bei Wynn Resorts geht bislang voll auf. Setzt sich der Turnaround in den Zahlen auch 2023 fort, dürfte die Aktie ihren Aufwärtstrend fortsetzen. An schwachen Tagen bleibt der Titel interessant.

Jahr 2022e* 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 3,70 5,18 6,34 Ergebnis je Aktie in USD -4,36 -0,69 3,00 Gewinnwachstum - - KGV - - 35 KUV 3,1 2,2 1,8 PEG 1,8 neg. *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Wynn Resorts-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)