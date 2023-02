Brenntag: Trend hat gedreht

Der Blick auf den längerfristigen Kursverlauf von Brenntag zeigt eine starke Aufwärtsbewegung zwischen Anfang 2020 und Ende 2021 von 28,68 auf 87,40 Euro, die anschließende Konsolidierung führte das Wertpapier geradewegs auf die Hochs und die markante Unterstützung aus 2015 um 59,38 Euro abwärts. Nach volatilen Monaten eins Stabilisierungsversuchs gelang letztendlich eine Trendwende in diesem Bereich und sogar die Beendigung des letzten Abwärtstrends. Damit ist der Weg für weitere Kursgewinne frei geworden und kann für entsprechende Long-Positionen genutzt werden.

Folgeanstieg wahrscheinlich

Oberhalb der Kursmarke von 71,75 Euro könnte das nächste Ziel bei 74,48 Euro seitens der Investoren in der Brenntag-Aktie angesteuert werden, ab 79,10 Euro dürfte es aber zunehmend schwieriger werden weitere Gewinne auszubauen. Nichtsdestotrotz würde sich durch den Einsatz eines richtigen Scheins noch eine erhebliche Renditechance ergeben. Zuvor sollten sich Investoren allerdings noch auf Rücksetzer zurück in den Bereich von 68,60 Euro einstellen, vielleicht wird sogar noch ein Test des 50-Wochen-Durchschnitts bei 67,15 Euro vollzogen, ehe der Ausbruch gelingt. Tiefer als der EMA 200 bei 63,40 Euro sollte es nicht mehr gehen, dies wäre mit einem potenziellen Wiedereintritt in den vorherigen Abwärtstrend verbunden.